قمع ووحشية وتدهور اقتصادي تقود نهايته.. السيناريو الحقيقي لعزل أردوغان يبدأ في 2019.. دون مؤامرة أو دعم من الخارج الشعب التركي يطيح بالديكتاتور قريبًا

يمكنهم إقصاءه في الانتخابات القادمة..3 مرشحين لخلافة أردوغان

رئيس تركيا كتب سيناريو نهايته منذ 2013

القادم أصعب.. أحلام السلطان خلال السنوات القادمة

توقعات محللين: نصف مليون معتقل حتى 2021.. فاتورة باهظة ستنهي حكم الديكتاتور









ذهبت منصة أوبن ديمكراسي الأمريكية، إلى أنه منذ عام 2013، أصبح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية التابع له، غير قادرين على حكم تركيا، وهي نتيجة تعني أن حكم أردوغان الحالي كان من المفترض أن يكون قد انتهى منذ 6 سنوات، وهو ما يشير إلى اقتراب نهاية الرجل ونظامه.وأرجعت المنصة الأسباب التي دعتها لتحديد عام 2013، إلى تفشي الاستبداد والقمع، والاقتصاد المتداعي والشراكة المدللة القائمة على المصالح التي أقيمت مع حركة جولن التي انقلب عليها أردوغان في 2016، وإلى إمعان أردوغان لحكومته على ترويج فكره بين الناس، أسباب تؤكد أنه إذا كان هناك إرادة تغيير أقوى، كان ليكون أردوغان غير موجودًا الآن.هذا التراخي الشعبي في تركيا، وعدم استغلال الفرص لإزالة أردوغان، جعله في 2019، سلطان على "تركيا جديدة"، سميت باسم أردوغان وعائلته وأتباعه الذين باتوا يسيطرون على قطاعات ومفاصل الدولة التركية في استلهام من فكر الإخوان عن السيطرة والتغلب.لكن الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 2018 والتي كافح فيها أردوغان للفوز بنسبة 50٪ من الأصوات، والركود الاقتصادي "الشرس" والمستمر منذ الصيف الماضي والخسائر المتتالية في صعد عدة والتي كان أوقعها، الانتخابات المحلية لعام 2019، قد أوضحت أن النظام القمعي الدائر حول أردوغان في سبيله للإنهيار.وفي حقيقة الأمر فأردوغان لم يعد يستطع الحكم كما سبق مع تغير الرواية التركية التي بدأت تتشكل، مع بدأ المرشحين الجادين للقيادة في الظهور لأول مرة في هذا السياق.ويعد احتمال التغيير أمرًا واردًا بشدة، بعدما أفسح المعارضون المجال لظهور مناقشات جادة ومرشحين بدأوا يكتسبون زخمًا شعبيًا، وآخرون معروفين لكن خرجوا على أردوغان.وتركز معظم التحليلات على أـن أردوغان المرهق وحكومته، لم يعودا قادرين على الاستجابة لاحتياجات تركيا، بينما صار المنافسون يخرجون ويكونون جهات فاعلة سياسية جديدة من تحالف الشعب ، الذي يضم حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية.علاوة على ذلك، بدأت بعض المؤسسات الإستراتيجية والمحللين يناقشون كيف، ومن خلال أي وسيلة وتحت أي قيادة، سوف تتشكل تركيا ما بعد أردوغان، التي تراجعت فيها قيمة عملتها كثيرًا أمام الدولار الأمريكي، وبعدما أظهرت بيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي، أن عجز التجارة الخارجية لتركيا ارتفع 1.2% على أساس سنوي في أغسطس 2019 إلى 2.5 مليار دولار، في حين يواصل بيرات البيرق وزير المالية، صهر الرئيس التركي، وعوده المعسولة للأتراك بشأن تحسن اقتصاد البلاد، وبعدما دخل الاقتصاد التركي في مرحلة الركود، التي يقول عنها الخبير الاقتصادي التركي أوجور جيفالاك، أن حكومة حزب العدالة والتنمية، باتت غير قادرة على إنقاذ الوضع الاقتصادي المتأزم، بعد أن أصابتها الشيخوخة، صار التغيير واقعًا قادمًا في الطريق.ويوجد الآن ثلاثة أشخاص ينافسون أردوغان، وهم عمدة بلدية اسطنبول الحالي أكرم إمام أغلو من حزب الشعب الجمهوري، وعلي باباجان، الذي لديه دعم كبير من أعضاء بحزب العدالة والتنمية، ورئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو.ومن هذا الثلاثي يخرج، بلا شك إمام أوغلو في موقف أقوى كمرشح هو الأكثر شعبية، فإمام شاب، مجتهد ومنفتح على الابتكار، وأكبر ميزة له هو أنه يدير في أكبر مدينة بتركيا، حيث يمكنه أن يؤكد نفسه من خلال أعمال ملموسة.تنافس إمام أوغلو أمام رئيس الوزراء السابق بن علي يلدرم. ولكن في الواقع، فقد كان يواجه أردوغان، الذي كان يعقد ما يصل إلى 8 تجمعات انتخابية في اليوم، والذي قال:"إذا خسرنا اسطنبول، فقدنا تركيا".واكتسب أردوغان نفسه مكانة بارزة في السياسة في عام 1994 عندما أصبح عمدة إسطنبول. وبعد ربع قرن من الزمان، أظهرت المدينة التي شهدت انطلاق انتصاراته في السياسة الوطنية أمام العالم أنه يمكن هزيمته.لكن فوز إمام أوغلو في الانتخابات الأخيرة لإسطنبول، يمتد ليصبح تجسيدًا واقعيًا على القدرة على تغيير المسار السياسي لتركيا، فإمام أقام علاقات مع مختلف الفصائل، أكراد و علويين، وحقق شعبية ذات مغزى من خلال الاستخدام الفعال لوسائل التواصل الاجتماعي.ومن خلال المتوقع من تشكيل أحزاب جديدة مع عام 2020 ، قد يكون باباجان المحطة الأولى والخطوة الثانية (بعد وصول إمام لحكم إسطنبول) لهدم صرح أردوغان وكسر كتلة جادة من الأصوات من حزب العدالة والتنمية.والرجل الثالث المتوقع في أن يقود تغييرًا، هو أحمد داود أوغلو، وهو مرشح ضعيف مقارنةً بالآخرين، لكن معظم الخبراء قالو بتفسير جيد، وهو أن أي أحد يصارع أردوغان، فهو مكسب شعبي في تحقيق التغيير.وسجلت تركيا رقما قياسيا في عدد المعتقلين، في عهد أردوغان، حيث يوجد هناك أكثر من 300 ألف شخص خلف القضبان في الوقت الحالي، من بينهم 170 صحفيا وأعضاء ومسؤولين في الحزب الكردي، وهو ما يشير إلى توقعات محللين بأن يصل عدد السجناء في البلاد إلى نصف مليون بحلول عام 2021.وتشن السلطات التركية بشكل منتظم شبه يومي حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة جولن.ويتهم أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" الداعية فتح الله جولن بتدبير محاولة انقلابية مزعومة عام 2016، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية بأن أحداث تلك الليلة كانت "انقلابا مدبرا" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.على الرغم من أن خصوم أردوغان المحتملين قد يكونوا بقدرات متباينة غير قادرة على تدمير سلطة أردوغان مرة واحدة، إلا إن ظروف تركيا الحالية وبقية العالم تقول إنه قد حان وقت التغيير، وإن تقديم طرح جديد للجمهور المنهك من الاستقطاب وتقديم حلول بشأن قضايا مثل القضية الكردية وحقوق المرأة والطفل والفساد - وكلها في حالة أسوأ من ذي قبل - سوف يضع اللبنات الأساسية لتركيا جديدة، ليس لها مكان لأردوغان، خلال الشهور أو ربما السنوات القادمة، وهو ما يعني إن حكم أردوغان صار من التاريخ، وما بقي هو عد عكسي لنهايته.