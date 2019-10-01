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مجلس أمناء مدرسة الإمام الشافعي: أولياء الأمور يشاركون بالمجهود الذاتي وبأيديهم في التطوير

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 04:39 م
مدرسة الإمام الشافعي
مدرسة الإمام الشافعي
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قال مدحت لطفي عضو مجلس أمناء مدرسة الامام الشافعي، إنه يعمل على الجزء الجاذب للطالب لكي يعود الطالب إلى المدرسة عن طريق جذب الطلاب بالأنشطة التربوية والموسيقية والأدوات المختلفة، مضيفا أن ولي الأمر لم يكن مهتما بما حصله الطالب في نهاية يومه الدراسي.

وتابع مدحت لطفي خلال لقائه في برنامج "صباح الورد" المذاع علي قناة "تن" قائلا أصبح الطالب داخل المدرسة يحقق نجاحات ويكتشف مواهبه كالغناء والتمثيل والمسرح والإنشاد.

وأشار عضو مجلس أمناء مدرسة الإمام الشافعي، إلى أنه في سن مبكر يجب جذب الطلاب الي المدرسة لأطول فترة ممكنة وتنمية مهاراتهم وأنه تم توفير المكان والأدوات اللازمة لتمكينهم من ممارسة الأنشطة المختلفة.

وذكر أن اهتمامهم الأكبر بالمشاركة المجتمعية وقال إن الدكتور طارق شوقي خصص جزءا خاصا بالمشاركة المجتمعية لتستطيع الجمعيات الحصول علي ترخيص العمل في المدارس كما قال إن أولياء الأمور يشاركون مجهوداتهم الذاتية وبأيديهم دون أي مقابل.
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