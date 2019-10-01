تأثير الفراشة (2)





مع ظهور العولمة وتحسين تكنولوجيا الاتصالات ، أصبح الاقتصاد أكثر ترابطًا مما كان عليه في الماضي. حلقة واحدة من تقلبات السوق يمكن أن تسبب مشاكل للنظام بأكمله. يشير تأثير الفراشة في الاقتصاد إلى التأثير المضاعف للتغيرات الصغيرة. نتيجة لذلك ، يكاد يكون من المستحيل إجراء تنبؤات دقيقة للمستقبل أو تحديد السبب الدقيق لتغيير غير مفهوم.





وتلا فترات الاستقرار الطويلة انخفاضات مفاجئة والعكس صحيح. بدأ Benoit Mandelbrot في تطبيق تأثير الفراشة على الاقتصاد منذ عدة عقود. في مقال نشر عام 1999 لـ Scientific American ، شرح النتائج التي توصل إليها. رأى ماندلبروت كيف يمكن أن تكون الأسواق غير المستقرة ، وذكر مثالًا على شركة شهدت انخفاض أسهمها بنسبة 40٪ في يوم واحد ، تليها 6٪ أخرى ، قبل أن ترتفع بنسبة 10٪ ، وهو الإعصار الناشئ عن فراشة غير مرئية. عندما نظر بنوا إلى النماذج الاقتصادية التقليدية ، وجد أنهم لم يسمحوا بحدوث مثل هذه الأحداث، ونفت النماذج القياسية وجود تحولات كبيرة في السوق. إذا كانت هذه التغييرات غير متوقعة ، فما الذي يسببها؟.



تكمن إجابة ماندلبروت في عمله على فركتلات FRACTALS. ابتكر مانديلبروت Mandelbrot كلمة فراكتال Fractal لتصف وتشرح العديد من الظواهر الطبيعية، وتأتي كلمة فراكتال من الفعل اللاتيني Franger والذي يعني يفتت أو يكسر، وهذا الفعل يرتبط بوصف الخصائص الطبيعية للأشياء، فهي تبدو "مفتتة" غير مستوية في أشكال مركبة ومعقدة مثل التغيرات المتعرجة جدًا لساحل جزيرة. كما أن كلمة فراكتال تأتي من الكلمة اللاتينية Fiactious وتعني تكسير أو تفتيتي، وهي تصنف مجموعات غي عادية من الخطوط والنقط والتعرجات،وللكمة شقين الأول وهو الفراكتلات الطبيعية وهي الأشكال والأشياء المرتبطة بالطبيعة والمرتبطة بالعلوم، والثاني في الرياضيات والذي يهتم بدراسة مجموعة الفراكتلات التي غالبًا يكون لها جذور في نظرية الفوضى Chaoes theory .





ويشير البعض إلى أن مانديلبورت هو مؤسس وواضع خصائص هندسة الفراكتال بالضبط كما وأسس إقليدس Euclid للهندسة الإقليدية وبتجديد مانديلبروت لأهم خصائص هندسة الفراكتال فإن مصطلحًا مثل الهندسة الماندلية (Mandelbort geometry) يمكن قبوله للإشارة إلى هندسة الفراكتال على اعتبار أن الهندية الماندلية تتعامل وفقًا لخصائص فريدة قدمها ماندلبروت في كتابه (The Fractal Geometry of Nature) الذي نشر عام 1983. يعرفها كلاقام (Clapham) على أنها مجموعة من النقط لا تتكامل أبعادها المتجزئة أو أي مجموعة ذات تركيب مماثل؛ فتعتبر الفراكتلات مجموعة ذات تراكيب غير منتهاة التعقيد، وعادة ما تحتوي على بعض القياسات ذات التشابه، فأي جزء تحتوي داخلها تعبر صورة مصغرة للمجموعة كلها.



يشرح ماندلبروت كيف يمكن استخدام فركتلاته لإنشاء نموذج أكثر فائدة للطبيعة الفوضوية للاقتصاد:

"بدلًا من ذلك ، يمكن وضع العديد من المتغيرات في "اختبار الإجهاد" للمحفظة. في هذه التقنية ، تحاول القواعد التي تقوم عليها multifractals إنشاء نفس أنماط التباين كما تفعل القواعد غير المعروفة التي تحكم الأسواق الفعلية. تصف Multifractals بدقة العلاقة بين شكل المولد وأنماط التقلبات التصاعدية في الأسعار التي يمكن العثور عليها على مخططات بيانات السوق الحقيقية ... وهي توفر تقديرات لاحتمال ما قد يفعله السوق وتسمح لأحد بالتحضير لتغيرات البحر لا مفر منه. تم تصميم تقنيات النمذجة الجديدة لإلقاء الضوء على النظام في غابة الأسواق المالية التي لا يمكن اختراقها. يعترفون أيضًا بتحذير البحرية بأنه ، كما تدل الأحداث الأخيرة ، يستحق الاهتمام: في أعنف بحر ، قد تكون عاصفة في الأفق. في كتاب "سوء سلوك الأسواق" ، يتوسع ماندلبروت وريتشارد هدسون في موضوع الفوضى المالية. يبدأون بمناقشة الحادث السيئ السمعة 2008 وآثاره: " كان لانهيار السوق في جميع أنحاء العالم في خريف عام 2008 العديد من الأسباب: المصرفيون الجشعون ، والمنظمون المتراخون والمستثمرون السذج ، على سبيل المثال لا الحصر. ولكن هناك أيضًا سبب أقل وضوحًا: فهمنا المحدود للغاية لكيفية عمل الأسواق ، وكيف تتحرك الأسعار وكيف تتطور المخاطر. ... الأسواق معقدة وغادرة.





كان الانخفاض المفزع في 29 سبتمبر 2008 ، أي انخفاض بنسبة 7 في المائة و 777 نقطة في مؤشر داو جونز الصناعي ، مجرد عرض درامي على وجه الخصوص لهذه الحقيقة. في غضون ساعات قليلة ، تم القضاء على أكثر من 1.6 تريليون دولار من قيمة الصناعة الأمريكية - 5 تريليون دولار في جميع أنحاء العالم."





يعتقد ماندلبروت وهدسون أن أزمة الائتمان لعام 2008 يمكن أن تعزى جزئيًا إلى زيادة الثقة في التوقعات المالية. فشل الأشخاص الذين قاموا بإنشاء نماذج كمبيوتر مصممة لتخمين المستقبل في من غير مراعاة تأثير الفراشة.





بغض النظر عن مدى تعقيد النماذج ، لم يتمكنوا من إنشاء صورة مثالية للظروف الأولية أو حساب التأثير المضاعف للتغيرات الصغيرة. "هناك سبب صغير للغاية يهرب من شعورنا يحدث تأثيرًا كبيرًا لا يمكن أن نفشل في رؤيته ، ثم نقول إن التأثير يعود إلى الصدفة. إذا كنا نعرف بالضبط قوانين الطبيعة ووضع الكون في اللحظة الأولى ، فيمكننا أن نتوقع بالضبط حالة ذلك الكون نفسه في لحظة متتالية. لكن حتى لو كان الأمر كذلك أن القوانين الطبيعية لم تعد سرية بالنسبة لنا ، فلا يزال بإمكاننا معرفة الموقف الأولي فقط * تقريبًا *. إذا سمح لنا ذلك بالتنبؤ بالموقف الناجح باستخدام نفس التقريب * ، فهذا هو كل ما نطلبه ، ويجب أن نقول أنه تم التنبؤ بالظاهرة ، وأنها تحكمها القوانين. لكنها ليست كذلك دائما ؛ قد يحدث أن الاختلافات الصغيرة في الظروف الأولية تنتج اختلافات كبيرة جدا في الظواهر النهائية. خطأ صغير في السابق سوف ينتج عنه خطأ هائل في الأخير. يصبح التنبؤ مستحيلًا ، ولدينا هذه الظاهرة المحظورة ".



أمثلة : 1- كانت الولايات المتحدة تعتزم في البداية قصف مدينة كوروكو اليابانية ، مع استهداف مصنع الذخائر. في اليوم الذي خططت فيه الولايات المتحدة للهجوم ، منعت الظروف الجوية الغائمة المصنع من رؤية أفراد الجيش أثناء تحليقهم في سماء المنطقة. مرت الطائرة فوق المدينة ثلاث مرات قبل أن يستسلم الطيارون. سمع سكان محليون في ملاجئ أزيز الطائرة تستعد لإسقاط القنبلة النووية والاستعداد لتدميرها. باستثناء كوروكو لم يتم قصفه. قرر أفراد الجيش على ناغازاكي كهدف بسبب تحسين الرؤية. كانت الآثار المترتبة على قرار الفصل الثاني ضخمة. لا يمكننا حتى أن نبدأ في فهم مدى اختلاف التاريخ لو لم يكن هذا اليوم غائما. يشار إلى كوروكو أحيانًا بأنها المدينة الأكثر حظًا في اليابان.



2- اغتيال الأرشيدوق فرانز فرديناند . حقيقة غير معروفة حول الحدث الذي يُعتبر محفزًا للحربين العالميتين هي أنه لم يحدث تقريبًا. في 28 يونيو 1914 ، ذهب صربي بوسني مراهق يدعى غافريلو برينسيبي إلى سراييفو مع اثنين من القوميين الآخرين لاغتيال الأرشيدوق. فشلت محاولة الاغتيال الأولية ؛ انفجرت قنبلة أو قنبلة يدوية أسفل السيارة خلف الأرشيدوق وأصابت ركابها. كان من المفترض تغيير المسار بعد ذلك ، لكن سائق Archduke لم يستلم الرسالة. لو كان قد سلك الطريق البديل بالفعل ، لما كان برينسيبي في الشارع نفسه الذي كانت فيه السيارة ولم تكن لديه فرصة لإطلاق النار على الأرشيدوق وزوجته في ذلك اليوم. لولا فشل الاتصال، لربما لم تحدث الحربان العالميتان قط.



4- كارثة تشيرنوبل. في عام 1986 ، انطلق اختبار في محطة تشيرنوبل النووية وأصدر 400 مرة الإشعاع الناتج عن تفجير هيروشيما. وتم إجلاء مائة وخمسة عشر ألف شخص من المنطقة ، مع حدوث العديد من الوفيات والعيوب الخلقية الناتجة عن الإشعاع. حتى اليوم ، لا تزال بعض المناطق خطرة جدًا في زيارتها. ومع ذلك ، كان يمكن أن يكون أسوأ بكثير. بعد الانفجار الأولي ، تطوع ثلاثة عمال في مصنع لإغلاق الصمامات تحت الماء لمنع حدوث انفجار ثان. منذ فترة طويلة كان يعتقد أن الثلاثي توفي نتيجة لذلك ، على الرغم من أن هناك الآن بعض الأدلة قد لا يكون هذا هو الحال. بغض النظر ، كان الغوص في قبو مظلم مغمور بالمياه المشعة عملًا بطوليًا. لو فشلوا في إغلاق الصمام ، فإن نصف أوروبا قد تم تدميره وجعله غير صالح للسكن لمدة نصف مليون عام.





روسيا ، أوكرانيا ، وكييف أيضا أصبحت غير صالحة للسكن البشري. سواء كانوا يعيشون أم لا ، فإن الرجال الثلاثة - أليكسي أنانينكو ، وفاليري بيزبالوف ، وبوريس بارانوف - ظلوا على أجنحة فراشة قاتلة. في الواقع ، كانت كارثة تشيرنوبل بأكملها نتيجة سوء التصميم وعدم كفاءة الموظفين. كانت النتيجة طويلة الأجل (بالإضافة إلى التأثير على سكان المنطقة) القلق الواسع النطاق تجاه المنشآت النووية والتحيز ضد الطاقة النووية ، مما أدى إلى تفضيل الوقود الأحفوري. تكهن بعض الناس أن تشيرنوبيل هي المسؤولة عن تسارع ظاهرة الاحتباس الحراري، حيث أصبحت الدول بطيئة بشكل غير مبرر في اعتماد الطاقة النووية. كانت كارثة تشيرنوبل بأكملها نتيجة سوء التصميم وعدم كفاءة الموظفين.





كانت النتيجة طويلة الأجل (بالإضافة إلى التأثير على سكان المنطقة) القلق الواسع النطاق تجاه المنشآت النووية والتحيز ضد الطاقة النووية ، مما أدى إلى تفضيل الوقود الأحفوري. تكهن بعض الناس أن تشيرنوبل هي المسؤولة عن تسارع ظاهرة الاحتباس الحراري ، حيث أصبحت الدول بطيئة بشكل غير مبرر في اعتماد الطاقة النووية.





كانت كارثة تشيرنوبل بأكملها نتيجة سوء التصميم وعدم كفاءة الموظفين. كانت النتيجة طويلة الأجل (بالإضافة إلى التأثير على سكان المنطقة) القلق الواسع النطاق تجاه المنشآت النووية والتحيز ضد الطاقة النووية ، مما أدى إلى تفضيل الوقود الأحفوري. تكهن بعض الناس أن تشيرنوبل هي المسؤولة عن تسارع ظاهرة الاحتباس الحراري، حيث أصبحت الدول بطيئة بشكل غير مبرر في اعتماد الطاقة النووية.



5- أزمة الصواريخ الكوبية. قد ندين جميعًا بحياتنا لضابط واحد في البحرية الروسية يدعى فاسيلي أركيبوف، الذي أطلق عليه "الرجل الذي أنقذ العالم". خلال أزمة الصواريخ الكوبية ، كان أركيبوف متمركزًا في غواصة مسلحة نوويًا بالقرب من كوبا. بدأت الطائرات والسفن الأمريكية في استخدام شحنات العمق للإشارة إلى الغواصة التي يجب أن تطفو على السطح حتى يمكن التعرف عليها. نظرًا لأن الغواصة المغمورة عميقًا جدًا بحيث لا يمكنها مراقبة إشارات الراديو ، لم يكن لدى الطاقم أي فكرة عما يحدث في العالم أعلاه. قرر القبطان سافيتسكي الإشارة إلى أن الحرب اندلعت وأنه مستعد لإطلاق طوربيد نووي. اتفق الجميع معه - باستثناء Arkhipov. لو تم إطلاق الطوربيد ، لكانت السحب النووية قد ضربت موسكو ولندن وشرق أنجليا وألمانيا ، قبل القضاء على نصف السكان البريطانيين.





قد تكون النتيجة محرقة نووية في جميع أنحاء العالم ، مع انتقام الدول وانتشار الصراع. ومع ذلك ، داخل اركيت محموم تحت الماء ، مارس Arkhipov حقه في النقض ومنع إطلاق. بدون شجاعة رجل واحد ، يمكن أن يكون عالمنا مختلفا بشكل لا يمكن تصوره.



من خلال هذه الأمثلة القليلة ، من الواضح مدى هشاشة العالم ، وكيف يمكن أن تكون آثار الأحداث الصغيرة على ظروف البداية.



يمكن اعتبار الاقتصادات الدولية نظامًا واحدًا ، حيث يؤثر كل جزء على الآخرين، يشبه إلى حد كبير الغلاف الجوي ، والاقتصاد هو نظام معقد لا نرى فيه سوى النتائج المرئية - المطر أو أشعة الشمس أو الطفرة أو الكساد.