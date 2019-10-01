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فن

نبيلة عبيد تكشف عن رأيها في محمد رمضان.. فيديو

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 05:09 م
نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
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شروق إبراهيم
كشفت النجمة الكبيرة نبيلة عبيد عن رأيها في الفنان محمد رمضان خلال لقائها مع برنامج " عرب ود" المذاع على قناة روتانا.

ووصفت نبيلة عبيد ، محمد رمضان بالإنسان المتواضع والخلوق والودود، لافتة إلى أنهما يتواصلان بين الحين والآخر من أجل الاطمئنان عليها.

ومن المقرر تكريم نبيلة عبيد عن مجمل مشوارها الفني في مهرجان مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في دورته الـ35.

يشار إلى أن آخر افلام نبيبة عبيد كان فيلم مفيش غير كدة من إنتاج 2007.


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