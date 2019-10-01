في ذكرى ميلاده محمود تريزيجيه.. حكاية جوهرة كروية تنتظر التألق في الملاعب الأوروبية

محمود حسن تريزيجيه واحد من أفضل لاعبي منتخب مصر وفريق أستون فيلا الإنجليزي.





اتم تريزيجيه اليوم عامه الـ 25 حيث ولد يوم 1 أكتوبر 1994 في محافظة كفر الشيخ وسط أسرة متوسطة الحال.





تألق محمود تريزيجيه في الدوري الإنجليزي عقب انضمامه لفريق أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الصيفية قادما من فريق قاسم باشا التركي ليصبح زميلا لـ قائد المنتخب السابق أحمد المحمدي.





وسمى محمود حسن تريزيجيه نسبة لـ دافيد تريزيجيه نجم الكرة الفرنسية السابق نظرا لوجود تشابه في طريقة اللعب والمظهر.





ويرصد موقع صدى البلد أهم محطات في مشوار محمود تريزيجيه منذ احترافه كرة القدم في عمر الـ 9 سنوات





1-بدء تريزيجيه ممارسة كرة القدم في عمر الـ 9 سنوات بفريق الشباب بمدرسته ثم انضم لفريق الناشئين بالنادي الاهلي.





2-انضم للفريق الاول تحت قيادة مانويل جوزيه عقب تألقه اللافت للنظر بفريق الناشئين وشارك لاول مرة بديلا لـ محمد ابو تريكية في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2012 حيث وصفه جوزيه بانه افضل اللاعبين الشباب الذين قابلهم في حياته.





3-اصيب في موسم 2015 بخلع في الكتف مما اخر خطوة احترافه في ظل قربه وقتها من الانضمام لـ اندرلخت البلجيكي.





4-انضم في 6 أغسطس 2015 لفريق اندرلخت البلجيكي على سبيل الإعارة مقابل 1 مليون يورو، وتم إعطاء أندرلخت خيار للتوقيع معه بصفة دائمة بعد انتهاء الإعارة مقابل 2.5 مليون يورو إضافية.





5-انضم رسميا بشكل نهائي لفريق اندرلخت في مايو 2016 مقابل نحو 2.2 مليون يورو.





6-في موسم 2017 انضم لفريق موسكرون كاعراة لمدة موسم واحد.





7-انضم خلال موسم 2018 لفريق قاسم باشا إعارة لمدة موسم مع وجود خيار لجعل الصفقة دائمة مقابل 2 مليون يورو.





8-تألق تريزيجيه مع المنتخب الاول حيث شارك في 38 مباراة و احرز 6 أهداف.





9- حقق العديد من الالقاب مع فريق الاهلي والمنتخب و منها:





•بطولة الدوري المصري الممتاز : 2013-2014، 2015-2016

•بطولة كأس السوبر المصري : 2012، 2014

•دوري أبطال أفريقيا : 2012، 2013

•كأس الكونفيدرالية الأفريقية :2014

•كأس السوبر الأفريقي : 2013، 2014



