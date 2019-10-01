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توك شو

أستاذ اقتصاد: قيمة الليرة تنهار وديون تركيا ترتفع بشكل كبير

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 04:42 م
الليرة تنهار في تركيا
الليرة تنهار في تركيا
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قسم التوك شو
قال الدكتور عمرو صالح، أستاذ الإقتصاد السياسى، إن البنك الدولي نشر مؤشرات التخطيط الائتماني بتركيا والتى تراجعت فى التصنيف الاقتصادي، مشيرا إلى أن الاقتصاد التركي وصل إلى مرحلة الخطر.

وأضاف عمرو صالح خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن نفس هذه المؤشرات قد ذكرت أن الاقتصاد بمصر مستقر، موضحا أن إدارات الحكومة السابقة وليس فقط حكومة أردوغان أصابت بشكل كبير، لافتا إلى أن هذه الأزمة كارثة قد حلت على تركيا.

وأوضح أستاذ الاقتصاد السياسى، أن الانحراف الكبير الحادث الآن بتركيا والاختيارات السياسية التى اتخذتها مثل التدخل فى العراق وسوريا والشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة لانهيار روسيا، بالإضافة إلى قيامها بالتدخل الإرهابى بشكل كبير بمملكة السعودية والإمارات على الرغم من وقوفهم بجانب تركيا.

وأكد عمرو صالح، أن هناك لعبة تقيمها تركيا على جميع دول الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن قيمة الليرة التركية تنهار، والدين الدولى بتركيا يرتفع بشكل كبير، بالإضافة إلى هروب الاستثمارات الأجنبية من تركيا.
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