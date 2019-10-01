اللحمة الوطنية.. النواب بقاعة البرلمان يقفون دعما للرئيس والقوات المسلحة والشرطة.. رئيس الوفد: ندعم الدولة المصرية والسيسي في سياساته ومشروعه الوطني.. سليمان وهدان: المؤامرة لا تزال قائمة ضد مصر

متحدث النواب: نحتاج لمراجعة أداء الوزراء والمحافظين.. "عايزين حكومة تطبطب علي الشعب"

برلمانية النور السلفي: الخلاف في وطن آمنين خير من الاتفاق في مخيمات اللاجئين





شهدت الجلسة العامة للبرلمان الثلاثاء، تأكيدات واضحة علي دعم القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة المصرية، ورفض جميع دعوات التخريب والهدم من قبل العناصر الإرهابية، فيما وجه الأعضاء انتقادات لاذعة للحكومة وضرورة أن تكون علي قدر المسؤولية خلال الفترة المقبلة، وأن يكون توجها للمواطن.





وأستجاب الأعضاء برئاسة د. علي عبد العال، لدعوة المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بالوقوف بقاعة البرلمان تقديرًا عن دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشرطة المصرية، حيث ناشد المستشار بهاء أبو شقة، أعضاء المجلس بالوقوف بالقاعة كوقفة رمزية داعمة للقيادة السياسية المصرية والقوات المسلحة والشرطة، وهو الأمر الذي عرضه رئيس مجلس النواب علي الأعضاء كوقفة رمزية تقديرية و استجاب الأعضاء له.

ووجه المستشار بهاء أبو شقة التحية لمجلس النواب الموقر رئيسا ونوابا، علي دوره الوطني الذي قام به خلال تلك الفترة الفارقة من تاريخ مصر، حيث قوانين غير مسبوقة عددًا وكما وكيفا، و قوانين ما كانت وما جرأت مجالس نيابية سابقة أن تتصدي لها، فى الوقت الذي هذا البرلمان أتي نوابه بإرادة شعبية حرة عقب ثورة 30 يونيو وكانوا صوت وضمير معبرًا عن هذا الشعب.





ولفت إلي أن الجلسة التاريخية اليوم نوجه فيها لمن هو في الداخل والخارج في أن هذا البرلمان الذي يمثل الشعب المصري يعي جيدا المؤامرات، وحروب الجيل الرابع الذي تتعرض لها الدولة بوسائل تستهدف اسقاط نظم ودول بلا طلقة واحدة والحروب بالوكالة ونشر الشائعات والفتن والمؤامرات والعملاء بالداخل والخارج، مؤكدا أن هذه الحرب تعتمد فى أسلحتها علي تكنولوجيا حديثه وأهمها السوشيل ميديا، مشيرا إلي حديثه في هذال الشأن لابد أن نكون علي استعداد إعلاميا لمواجهة هذه الحرب من خلال خبراء ومتخصصين وفنيين لنكون أمام خطة علمية ممنهجة لمواجهة هذه الأٍسلحة الحديثة.





وأكد أبو شقة علي أنه كممثل لحزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية حزب الوفد، في رأيه المعلن والواضح أننا ندعم الدولة المصرية، وذلك تاريخ حزب الوفد الذي يقترب من 100 عام فى مواقفه الثابته ومبادئة الوطنية دائما يقف إلي جوار الدولة المصرية وما فيها مصلحة الوطن والمواطن، متابعا:" حزب الوفد بسياسته قولا وعملا وفعلا يدعم الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي فى سياسياته ومشروعه الوطنى لبناء دولة عصرية حديثة ويدعم القوات المسلحة الوطنية التى وقفت وانحازت للإرادة الشعبية فى 25 يناير و30 يونيو وندعم الشرطة الوطنية المصرية التى ضحت ووقفت وحمت الشعب من المؤامرات الداخلية ومحاولة هدم مؤسسات الدولة".





في السياق ذاته أكد رئيس حزب الوفد علي أن رسالة هذه الجلسة تؤكد علي أن نواب الشعب والممثلين عنه يقفون خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة ، ومن ثم الشعب يدعم المشروع الوطني للرئيس وقواته المسلحة وشرطته.





من جانبه قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن الشعب المصري يدرك جميع التحديات والمؤامرة التي تتعرض لها الدولة المصرية، ومن ثم خرج بالميادين رافضا كل دعوات التخريب وإسقاط الدولة من قبل العناصر الإرهابية، مؤكدا علي أن الشعب المصري حامي الدولة المصرية، ومنتصر لها داما من أجل الاستقرار واستكمال البناء والتنمية بمختلف المجالات، موجها أيضا التحية للقوات المسلحة ورجال الشرطة، لدورهم الفعال في تحقيق الاستقرار ومواجهة المؤامرات التى تحاك بالوطن.





ولفت إلي أن المؤامرة علي الدولة المصرية لا تزال قائمة، ولكن الشعب المصري ونوابه سند للدولة المصرية من كل هذه المؤامرات والحفاظ عليها من المخططات الإجرامية مؤكدا علي أن الشعب دائم الدعم للرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل مشروعه الوطني والتنمية الحقيقة وبناء مصر الحديثه.





وأتفق معه السيد الشريف ، وكيل مجلس النواب، مؤكدا إن الشعب المصري اثبت بما لا يدع مجال للشك ، إنه شعب رباط إلى يوم الدين ، وأن جيشها هو خير اجناد الأرض، مطالبا الحكومة أن تتعاون تعاون كامل مع نواب الشعب.





وقال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أن الأجهزة التنفيذية في مصر خلال المرحلة في حاجة إلي مراجعة دقيقة علي مستوي الوزراء والمحافظين، حيث العديد منهم لم يقموا بدورهم المنوط بهم حتي الآن، وهذا أم غير مقبول في ظل العمل والبناء الذي يتم في مصر خلال المرحلة الأخيرة، مؤكدا علي أن التقدير الكامل لكل العاملين بالأجهزة التنفيذية، ولكننا كنواب نري أن عدد كبير من الوزراء لم يأتوا للقيام بدورهم حتى الآن، وأيضا عدد كبير من المحافظين، في الوقت الذي يوجد بعضهم يقوم بالدور علي المستوي المطلوب، ومن ثم المراجعة ضرورة مهمة خلال هذه المرحلة.





ولفت إلي أن الحكومة لابد أن تضع المواطن المصري في اعتبارها ، مؤكدا علي أن مصر بحاجة إلي حكومة " تطبط" علي المواطن ومجلس يثور لانتزاع حقوقه وهذا منهج لابد أن يكون قائم بدور الانعقاد الخامس الذي انطلقت فعالياته اليوم الثلاثاء، مشيرا إلي أن المواطن المصري لابد أن ينعم بالإًصلاح الاقتصادي.





وقال النائب أحمد خليل خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي، أن وجود فساد لا يعنى الدعوة لهدم الوطن بأيدنا، فالمهمة الرئيسية هي حماية الوطن بقليل من العقل، لأن مصر لا تتحمل، موضحا أن مصر في مرحلة بناء وهي مرحلة يضعف فيها الالتفات للمواطن، ولكن آن الأوان أن يجني المواطن ثمار هذا البناء، مشيرًا إلى أن كثير من القوانين الخاصة بالاستثمار والتعليم والصحة خرجت من المجلس لكن المواطن لا يشعر بها بعد، مؤكدًا أن الخلاف في وطن أمنين خيرًا من الاتفاق في مخيمات اللائجين قائلًا: " حافظوا على وطن كالرجال إذا ضاع ستبكون عليه كالأطفال".



