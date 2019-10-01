تعرف على أبرز المعالم السياحية والتاريخية بالصين.. فيديو

عرضت قناة إكسترا نيوز، اليوم الثلاثاء، تقريرا بعنوان أبرز المعالم السياحية والتاريخية بجمهورية الصين الشعبية.



وأشار التقرير إلى أن سور الصين العظيم الذى يعد أحد عجائب العالم، حيث يبلغ طوله ما يقرب من 8.850 كيلو متر، موضحا أن المدينة المحرمة هى مجموعة من قصور إمبراطورية صنفتها اليونسكو ضمن التراث الثقافى العالمى.



ونوه التقرير إلى قصور بوتالا التي تعتبر مجموعة من القصور على شكل قلعة ويعود تاريخها لأكثر من 1300 عام، بالإضافة إلى ميناء فيكتوريا وهو ميناء طبيعي على بحر الصين الجنوبي ويعتبر مركزا تجاريا عالميا.



وتابع التقرير بمعلم جيش التيراكوتا ويعد جيشا كاملا من الطين يعود تاريخه إلى القرن الثالث قبل الميلاد، لافتا إلى جبل تم تسميته بفكتوريا بيك ويعد من أعلى الجبال بهونج كونج والمنطقة السياحية الرئيسية بها، بالإضافة إلى برج جين ماو، مشيرا إلى أنه ناطحة سحاب فى شنغهاي، حيث أفتتح فى عام 1999 م ويبلغ إرتفاعه 420.5 مترا.