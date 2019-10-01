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حوادث

عقار الموت.. المشدد لسايس بتهمة حيازة أقراص مخدرة

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 04:52 م
محكمة
محكمة
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محمد العيسوى
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عامل " سايس جراج " بالسجن المشدد 3 سنوات، بتهمة حيازة 3 آلاف قرص مخدر، بقصد الاتجار في منطقة النهضة.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة السلام، تفيد بقيام " ع.ح " وشهرته "حديد"، بممارستة نشاطا إجراميا، فى ترويج والتجار الأقراص المخدرة، متخذا من دائرة قسم شرطة النهضة مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وبعمل التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، وبإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته أكثر من 3 آلاف قرص مخدر.

وبمواجهته اعترف بحيازته للاقراص المخدرة بقصد الإتجار، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته النيابة العامة لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالعقوبة المتقدمة.
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