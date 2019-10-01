"القضاء الأعلى" في بداية العام القضائي الجديد يطالب رجاله بالعدالة الناجزة





صرح بذلك المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس المحكمة، للعلاقات العامة والإعلام وخدمات رجال القضاء.





تقدم مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عصر رئيس المجلس رئيس محكمة النقض أثناء انعقاده اليوم، بالتهنئة لرجال القضاء والنيابة العامة ببداية العام القضائي الجديد.وقال مجلس القضاء فى بيانه": "متمنين لهم التوفيق ومطالبين إياهم بالعمل الجاد لتحقيق العدالة الناجزة.. شعب مصر العظيم في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".