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فن

ده ميك اب.. حلا شيحة تكشف حقيقة خضوعها لعملية تكبير شفايف.. صور

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 06:00 م
حلا شيحة
حلا شيحة
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة حلا شيحة صورًا جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تكشف من خلالها عن حقيقة خضوعها لعمليات لتكبير الشفايف

وعلقت حلا شيحة على الصورة برفقة خبيرة التجميل سالى رشيد قائلة : "سالي رشيد بجد حبيت روحك لأنها مختلفة وإحساسك لأنك فنانة بيبان في شغلك وطريقتك.. بجد سعيدة إننا اشتغلنا سوا والجاي أكتر".

واعتقد البعض أن حلا شيحة أجرت بالفعل عملية لتكبير الشفاة إلا أنها أوضحت الحقيقة بعد عدة تساؤلات من المتابعين حيث نفت تماما قائلة :"لا خالص والله مش عاملة ده ميك اب".

يذكر أن اخر آعمال حلا شيحة كان مسلسل "زلزال" الذى شارك فى بطولته محمد رمضان وماجد المصرى وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر.
ده ميك اب.. حلا شيحة تكشف حقيقة خضوعها لعملية تكبير شفايف.. صور
ده ميك اب.. حلا شيحة تكشف حقيقة خضوعها لعملية تكبير شفايف.. صور
ده ميك اب.. حلا شيحة تكشف حقيقة خضوعها لعملية تكبير شفايف.. صور
ده ميك اب.. حلا شيحة تكشف حقيقة خضوعها لعملية تكبير شفايف.. صور
ده ميك اب.. حلا شيحة تكشف حقيقة خضوعها لعملية تكبير شفايف.. صور
ده ميك اب.. حلا شيحة تكشف حقيقة خضوعها لعملية تكبير شفايف.. صور
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ده ميك اب.. حلا شيحة تكشف حقيقة خضوعها لعملية تكبير شفايف.. صور

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