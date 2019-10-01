رئيس الأركان: ضباط الاحتياط أحد الركائز الفاعلة في منظومة الكفاءة القتالية للقوات المسلحة

شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة 156 من كلية الضباط الاحتياط ، دفعة "اللواء أح حسانين إسماعيل أبوشادى"، الذي أُطلق اسمه على دفعة الخريجين الجدد تكريمًا له.





بدأت مراسم الاحتفال باستعراض مجموعة من الأنشطة البحثية والابتكارات الفنية والعلمية التي نفذت بسواعد الطلبة الخريجين خلال مدة دراستهم بكلية الضباط الاحتياط، التي أظهرت مستوى الارتقاء العلمي الذي وصل إليه الضباط الاحتياط، وتأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تشجيع الإبتكار والتطوير والبحث العلمى داخل المنشآت التعليمية والكليات والمعاهد العسكرية.





وقدمت مجموعات من طلبة كلية الضباط الاحتياط العرض العسكرى يتقدمهم حملة الأعلام والذى عكس ما وصل إليه الطلبة من مستوى عالٍ فى الالتزام والانضباط العسكرى، كما عزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد تكريمًا لأرواح شهداء الوطن الأبرار.





وأعلن مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة، قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين، حيث قام الفريق محمد فريد بتقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية الذى صدق على منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديرًا لأداءهم المتميز خلال فترة الدراسة فى الكلية.





وألقى مدير كلية الضباط الإحتياط كلمة أوصي فيها الخريجين بالعمل بروح الفريق ومواصلة الإطلاع على كل ما هو حديث فى مجالات العلم والمعرفة ، والحفاظ علي أسلحتهم ومعداتهم والعمل علي تطوير أدائها.





وفى نهاية الإحتفال قدم الفريق محمد فريد التحية لشهداء القوات المسلحة والشرطة الذين يبذلون الغالي والنفيس حفاظًا على إستقرار الوطن والقضاء على الإرهاب البغيض، ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لخريجى الدفعة 156 وأسرهم على الجهد الذى بذلوه طوال مدة دراستهم بالكلية وإنضمامهم إلى صفوف القوات المسلحة .





وأكد على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة علي توفير كافة الإمكانيات لبناء أجيال جديدة قادرة على حماية الوطن والدفاع عن أمنه وإستقرار شعبه العظيم ، مؤكدًا أن الضباط الإحتياط يمثلون أحد الركائز الفاعلة في منظومة الكفاءة القتالية للقوات المسلحة بما يملكونه من خبرات مدنية وعسكرية تؤهلهم لأداء دورهم الحيوى في خدمة الوطن وقواته المسلحة.



