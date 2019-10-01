هندسة جامعة مصر تتصدر الفائزين بجوائز مسابقة الفنية العسكرية

حققت كلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إنجازا كبيرًا تمثل فى حصول فريق الكلية على الجائزة الرابعة فى المسابقة الدولية للعربات غير المأهولة (UMSIC 2019 ) وهى المسابقة التي تم تنظيمها مؤخرًا فى الكلية الفنية العسكرية وشاركت فيها كليات الهندسة بالجامعات المصرية.



وكان فريق كلية الهندسة المكون من ثلاثة أقسام وهي ( الإتصالات - كهرباء القوي – الميكاترونيات ) قد شارك فى هذه المسابقة تحت رعاية الدكتور محمد العزازى رئيس الجامعة والدكتور باهر أبو ستيت عميد كلية الهندسة.



واستطاع هذا الفريق أن يكون فى الصدارة بالحصول على المركز الرابع نظرًا لأن الفرق العسكرية كانت قد حصدت المراكز الثلاثة الأولي، وبذلك يكون فريق كليـة الهندسـة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الذي تولى الإشراف عليه د. ممدوح جودة من قسم هندسـة الإتصالات هو أول فريق مدني يفوز بمركز متقدم فى هذه المسابقة متخطيًا بذلك جامعتي الإسكندرية والمنصورة طبقا للتقرير الخاص بختام المسابقة.