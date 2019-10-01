ليس مجرد فساتين وسجادة حمراء.. رد ناري من كندة علوش على انتقادات مهرجان الجونة وإطلالات الفنانات المثيرة

نشرت الفنانة كندة علوش تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تدافع فيه عن مهرجان الجونة واطلالات بعض الفنانات المثيرة للجدل والتى كانت محل اهتمام اكبر من المهرجان السينمائى.



وقالت كندة علوش :"ليس دفاعًا عن مهرجان الجونة.. ولكن كلمة حق.. مهرجان الجونة السينمائي واحد من أهم المهرجانات السينمائية في المنطقة أصبح له اسم كبير دوليًا وعالميًا في وقت قياسي. هو ليس مجرد مهرجان فساتين وسجادة حمراء كما يتصور الكثيرون، وليس ذنبه وذنب القائمين عليه أن معظم الإعلام يختصر هذه الفعالية الهامة بمجموعة من الفساتين والإطلالات".



وأوضحت كندة قائلة : "يعرض المهرجان أهم وأحدث الأفلام العربية والعالمية بحضور صناعها ويسابق بعرضها أكبر المهرجانات يقيم يوميًا العديد من الندوات والنقاشات المهمة والمفيدة للمهتمين بالسينما بالإضافة لورش العمل. كما يقدم من خلال منصة سيني جونة الدعم المادي واللوجستي لأفلام مصرية وعربية ويساعدها كي ترى النور، ويستضيف نجوما من أنحاء العالم".



وأضافت: "يحزنني ألا نكون فخورين بهذا المنجز المصري والعربي الشديد الأهمية وأن ننجر وراء موجة من الانتقادات والشتائم وأن نختصر جهود القائمين على هذا المهرجان بالكلام عن الفساتين والإطلالات والعثرات.. كل الشكر للقائمين على مهرجان الجونة من مؤسسين ومنظمين وصولًا للفنيين العاملين على تنفيذ كل التفاصيل لإنجازهم دورة ثالثة منظمة ومهمة وكل التوفيق في التخطيط والتحضير للدورات القادمة".