تكريم الأوائل.. هندسة شبين الكوم تحتفل بتخريج الدفعة 43

نظمت كلية هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية حفل تخريج الدفعة 43 للعام الدراسي 2018/2019 وذلك برعاية وحضور الدكتور علوي الخولي عميد الكلية ورئيس جامعة الدلتا للتكنولوجيا والدكتور عماد حماد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد سعفان وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمود الشيخ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور رجائي صالح رئيس قسم الكهرباء والطاقة بالكلية.



أعرب الخولي عن سعادته وفخره واعتزازه بخريجي الكلية من مهندسين المستقبل وبناة الوطن موجها التهاني والتبريكات لهم ولأسرهم، كما قدم جزيل شكره وامتنانه لأسر الخريجين الذين بذلوا الجهود من أجل تقديم شباب ناجح يفيد الوطن وكذلك أعضاء هيئة التدريس بالكلية لما قدموه من علم ساهم في تخريج مهندسين قادرين على مواكبة سوق العمل.



كما حث الخولي أبناءه من الخريجين والخريجات علي ضرورة السعي والعمل الدؤوب من أجل بناء مصرنا الحبيبة فهي لن تبني إلا بسواعدكم مشيرا إلي المشاريع القومية العملاقة في كافة أنحاء الجمهورية تحت قيادة رشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والتي تحتاج إلي طاقات شبابية تعمل بجد وإخلاص من أجل تقدم مصر ونهضتها.



أضاف حماد أن الكلية تفتخر بتخريج 102 طالب وطالبة من أقسام الكلية المختلفة من هندسة كهربية وقوي ميكانيكية وهندسة إنتاج وهندسة مدنية وهندسة معمارية وهندسة كهربية وحاسبات مشيرا ان التخرج من كلية هندسة شبين الكوم لم يأت سهلا بل أتى بالصبر والعزيمة والإصرار والتعب.



واختتم الحفل بتكريم أوائل الكلية وهم حسام جمال سلام، وأمينة إبراهيم العزاوي، عبدالرحمن جمال سعيد، أمل جمال عثمان، كريم شلبي سيد، ميرنا محمود البيومي، عزت لطفي ابو النصر وتقديم شهادات الشكر والتقدير لكل الخريجين والخريجات.