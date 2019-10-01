صراع الأقوياء.. الهلال السعودي في مهمة صعبة أمام السد القطرى في دوري أبطال آسيا



وانتعش الفريق العاصمي باستعادة خِدْمات لاعبه سلمان الفرج بعد تعافيه من إصابة أبعدته عن المباراة الأخيرة في الدوري، كما عاد نجمة جيوفينكو إلى التدريبات بعد اضطراره إلى عدم إكمال مباراة التعاون بسبب آلام في العضلة الخلفية، فيما تأكد غياب نواف العابد بسبب إصابته بتمزق في عضلة الفخذ التي ستبعده عن الملاعب لمدة عشرة أيام.



في المقابل يأمل أصحاب الأرض في تحقيق نتيجة إيجابية تساعدهم في مواجهة العودة بالرياض.

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي إلى الخروج بنتيجة إيجابية في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا عندما يحل ضيفًا على السد القطري، الثلاثاء،على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة.وتكتسب المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين، حيث يأمل الهلال في تحقيق نتيجة إيجابية تؤمن له خوض مباراة الإياب في 22 أكتوبر المقبل في الرياض بارتياح كبير لبلوغ المباراة النهائية والتتويج باللقب.وسبق لفريق الهلال التأهل إلى المربع الذهبي أربع مرات، نجح خلالها في التأهل مرتين إلى نهائي البطولة القارية بمسماها الجديد.