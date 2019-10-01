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رياضة

تدريبات تأهيلية لـ 7 لاعبين بالأهلي

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 04:50 م
صدى البلد
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عبدالحكيم ابو عليم
خاض عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات منفردة ظهر اليوم الثلاثاء، على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وأدي السباعي، أحمد الشيخ وأليو ديانج وصالح جمعة وسعد سمير ومحمد محمود وأحمد طارق وعلي لطفي وعربي بدر وحسين السيد ومحمد عبد المنعم، تدريبات منفردة في التتش.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي، والمقرر لها في الثامنة من مساء غدا الأربعاء، على ستاد السلام، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

وكان الأهلي حقق فوزا كبيرا على كانو سبورت، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهم على ستاد برج العرب، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، ليتأهل لدور المجموعات، وكانت نتيجة الذهاب انتهت لصالح المارد الأحمر بهدفين دون رد.
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