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فن

شاهد.. محمد إمام يتعرض لموقف محرج بسبب ابنته

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 05:03 م
محمد إمام
محمد إمام
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أحمد إبراهيم
نشر الفنان محمد عادل إمام صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، حيث تعرض إلى موقف محرج بسبب ابنته "خديجة".

وعلق محمد إمام قائلا : ""يعني إيه أبقى في التصوير وافتح شنطة الشغل بتاعتي ألاقي التيتينه دي!؟.

يذكر أن محمد عادل إمام يقوم حاليا بتصوير دوره فى فيلم "لص بغداد" والذى يشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب وياسمين رئيس وامينة خليل وتأليف تامر ابراهيم وإخراج أحمد خالد موسى.

وكان عرض للفنان محمد إمام مسلسل "هوجان" فى رمضان الماضى والذى شارك فى بطولته كريم محمود عبد العزيز وصلاح عبد الله وإخراج شيرين عادل وتأليف محمد صلاح العزب.
شاهد.. محمد إمام يتعرض لموقف محرج بسبب ابنته
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