ماذا يفعل المصلي إذا سمع اسم النبي أثناء الصلاة؟

قال الشيخ محمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يُشرع عند سماع أو تلاوة الآيات القرآنية التي تتعرض لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي سواء كان مصليًا إمامًا أو مأموماً.





وأضاف "وسام" فى إجابته عن سؤال ورد إليه وذلك خلال لقائه عبر فتوى مسجلة له، مضمونها ( ماذا أفعل عند سماعي لاسم النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة ؟)، أن هناك أمرين عند سماع إسم النبي صلى الله عليه وسلم فى الصلاة فإذا كنت مأموماً وذكر الخطيب إسم النبي فيسن للمأموم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لأن الخطيب يخاطبك ويخاطب جموع المصلين فى المسجد، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( البخيل من ذكرت عنده ولم يصل عليا).





وتابع: أما الأمر الثاني أن تكون تصلى غير مأموم وأثناء الصلاة أو تلاوة القرآن ذكرت إسم النبي فهنا اختلف الفقهاء فى ذلك هل يرد عليه السلام ام لا ؟، فطالما أن الأمر به خلاف فإفعل ما تجد نفسك وقلبك عنده ولا حرج فى ذلك.





بينما قال الشيخ احمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليَّ، و أن القاعدة الأصولية تقول «الُمطلق يجري على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده»



