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برلمان

مجلس النواب يعقد انتخابات اللجان النوعية اليوم

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 08:07 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
دعا الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس، لتعديل رغبات انضمامهم للجان النوعية بالبرلمان، وذلك تمهيدا لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية اليوم الأربعاء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الافتتاحية أمس بدور الانعقاد الخامس للبرلمان، ومن المقرر أن يتم إعلان الكشوف النهائية لتشكيلات اللجان النوعية، خلال الجلسة العامة اليوم ، ثم يتم الدعوة لفتح باب الترشح على مناسب هيئات مكاتب اللجان النوعية، والتى تشمل مناصب الرئيس والوكيلين وأمين السر، لكل لجنة.

ويعقب ذلك الدعوة لإجراء الانتخابات بمقر كل لجنة، ثم إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، فى نهاية اليوم
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