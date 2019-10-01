بشرى سارة بشأن استخراج بطاقات تموين جديدة أو بدل فاقد وتقديم التظلمات.. مستند

شدد وزير التموين والتجارة الداخلية على جميع المديريات ومكاتب التموين بتيسر كافة الإجراءات الخاصة بالتظلمات وان تكون بالرقم القومى والمستند الدال على صحة بيانات التظلم فقط ﻭانه بمجرد قيام المديريات بإرسالها الى الوزارة يتم عودة اى شخص ثبت أحقيته لصرف السلع.





ووجه الوزير باستمرار تنفيذ القرار الوزارىٌ الاستثنائى الخاص باستخراج بطاقات تموينية جديدة لمن ليست له بطاقات من الفئات الاولى بالرعاية والاسر احتياجا مثل أصحاب الدخل او المعاش المنخفض والأرامل والمطلقات واصحاب الأمراض المزمنة ومستفيدى تكافل وكرامة والمعاش الاجتماعىّ وكذلك ايضا ضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين الاسرة الى بطاقة تموين الزوج ودلك فى آطار التوسع فى منظومة الحماية الاجتماعية لهذه الفئات .





ووفقا لآليات التظلمات فإن المواطن يتقدم لمكتب التموين بتظلم مؤيد بالمستندات الدالة على صحة البيانات المدونة وبالنسبة لتظلمات مرتبات حكومية عالية أو معاشات عالية ، فيقدم بيان بإجمالي مفردات المرتب من جهة العمل لكل فرد مدرج أمامه مرتب حكومي عالٍ وبرنت من التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات العالية يفيد بقيمة معاشه الشهري وصورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.





أما بالنسبة لتظلمات امتلاك سيارة أو أكثر فيقدم المواطن شهادة معتمدة من المرور تفيد بأن الفرد المدون أمامه امتلاك سيارة لا يملك سيارة من عدمه وتحديد نوع موديل السيارة و صورة البطاقة التموينية وبالنسبة لتظلمات استهلاك كهرباء عالية ، يتم تقديم بيان معتمد من شركة الكهرباء يفيد بمتوسط استهلاكه الشهري أو إحضار إيصالات الكهرباء لصاحب البطاقة تفيد بمتوسط استهلاكه الشهري وصورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها و تظلمات استهلاك فاتورة محمول عالية يتم إحضار فواتير معتمدة من شركة المحمول التابع لها موبايل صاحب البطاقة أو بيان معتمد من شركة المحمول يفيد بمعدل استهلاكه الشهري صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها، أما تظلمات الحيازة الزراعية ، يقوم المواطن بتقديم شهادة معتمدة من الجمعية الزراعية التابع لها صاحب البطاقة التموينية توضح مدى حيازته لأرض زراعية من عدمه ومساحة الحيازة.



