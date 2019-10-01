٢٩ لاعبا في القائمة النهائية لنادي تليفونات بني سويف خلال الموسم الجديد

استقر الجهاز الفني للفريق الاول بنادي تليفونات بني سويف علي قيد ٢٩ لاعب في قائمة الفريق للموسم الجديد وهم:



أحمد عاطف حسين السيد

أحمد سيد حلمى عبدالحليم

أحمد إبراهيم عبدالفتاح

أحمد رضا علي إبراهيم

أحمد فتحي عبد الجيد

أحمد محمود معوض

أحمد يوسف محمد إبراهيم

بلال أحمد عبد الراضي علي

عبدالله أحمد عبدالله

مؤمن محمد حسين

مانجا فودي سيلا

محمد احمد صابر

محمد رجب السيد

محمد عبدالرازق عبد الفضيل

محمد علي محمد محمد

محمود عبده عبدالعظيم

محمود مبارك احمد محمود

مروان رمضان محمد

مصطفي حسن محمد

مصطفي عبدالرحيم حسين

نانا كوامى

وائل مصطفي عبدالفتاح

مصطفي أحمد محمد عبدالوهاب

أحمد مصطفي محمد موسي

عبدالله احمد محمد عبدالحفيظ

صلاح فتحي الشهاوى

محمد عاطف عبدالهادي

أسلام علي محمود مرسي

عبدالرحمن شعبان عبدالهادي



وقد أسفرت قرعة مباريات الموسم المقبل لفريق تيلفونات بني سويف بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد، التى أجريت داخل مقر الاتحاد المصرى لكرة القدم عن خوض الفريق الأول أولي مبارياته أمام فريق ديروط على ملعب نادي ديروط الرياضي.