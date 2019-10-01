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أخبار البلد

ضبط أقراص مخدرة مع راكب مصري في مطار القاهرة

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 06:43 م
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
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نورهان خفاجي
تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة حسن السيد من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة، داخل حقائب راكب مصرى قادم من إيطاليا.

قالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة إير إيطاليا (ميرديانا) رقم 801 القادمة من مطار مالبينسا بمدينة ميلانو الإيطالية، تم الإشتباه فى حقائب راكب مصري.

وبسؤاله عما إذا كان يوجد بها بضائع ممنوعة أو تستحق سداد  ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفى، بالتفتيش تبين وجود تهريب 8 شريط ترامادول تركيز 100 و 13 شريط كونترمال تركيز 200 بإجمالى21 شريط بهم 210 قرص من الأقراص المخدرة مخفاة بين طيات الملابس داخل حقائبه. 

قرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب محضر ضبط جمركى.
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