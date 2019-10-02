أسعار السيارات في مصر من التوكيلات بتحديث اليوم.. تفاصيل

تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرا من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية «معظمها اقتصادية»، فأسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونقدم لكم في التقرير التالي أسعار السيارات في مصر اليوم 22-9-2019 التي تناسب جميع الفئات.
أسعار السيارات هيونداي hyundai
هيونداي i10 تبدأ من 229000 حتى 249000 لأعلى فئة GLS.
هيونداي توسان Tucson تبدأ من 424000 حتى 579000 لأعلى فئة turbo-face left .
هيونداي الينترا elantra AD تبدأ من 304000 حتى 449000 لأعلى فئة.
هيونداي الينترا elantra HD تبدأ من 242000 حتى 270000 لأعلى فئة.
أسعار السيارات نيسان nissan
صني sunny تبدأ من 223000 حتى 245000 لأعلى فئة
سنترا sentra تبدأ من 289000 حتى 307000 لأعلى فئة
كشكاي qashqai تبدأ من 509000 حتى 469000 لأعلى فئة
جوك julke بسعر 355000
أسعار السيارات رينو renault
أسعار رينو ميجان 2019 لوجان logan تبدأ من 188000 حتى 247000 لأعلى فئة
سانديرو sandero تبدأ من 226000 حتى 252000 لأعلى فئة
ستيب واي stepway بسعر 256000
ميجان megane تبدأ من 293000 حتى 430000 لأعلى فئة
كابشر captur تبدأ من 337000 حتى 367000 لأعلى فئة
كادجار kadjar تبدأ من 394000 حتى 465000 لأعلى فئة
أسعار السيارات سبيرانزا speranza
انفي envy بسعر 175000
اريزو arezo 5 تبدأ من 168000 حتى 230000 لأعلى فئة
تيجو tiggo4 4 تبدأ من 330000 حتى 360000 لأعلى فئة
تيجو Tiggo7 7 تبدأ من 335000 حتى 365000 لأعلى فئة
تيجو8 tiggo8 بسعر 450000
أسعار السيارات جيلي geely
امجراند emgrand بسعر 189000
امبريالimperial بسعر 276000
ام جراند اكس 7 emgrand x7 بسعر 279000
أسعار السيارات بي واي دي byd
اف 3 f3 بسعر 173000
اس 5 s5 بسعر290000
أسعار السيارات تويوتا toyota
فورتشنر furniture تبدأ من 845900 حتي 1.025.900 لأعلى فئة
ياريس yaris تبدأ من 220000 حتى 315000 لأعلى فئة
افانزا avanza بسعر 375000
كورولا corolla تبدأ من 325000 حتى 469000 لأعلى فئة
C-HR تبدأ من 405000 حتى 590000 لأعلى فئة
رش rush تبدأ من 400000 حتى 425000 لأعلى فئة
اوريس auris بسعر 435000
أسعار السيارات سانج يونج sang young
تيفولي tivoli تبدأ من 319000 حتى 365000 لأعلى فئة
تيفولي اكس ال في tivoli xlv تبدأ من 320000 حتى 385000 لأعلى فئة
أسعار السيارات كيا KIA
كيا بيكانتو kia picanto بسعر 285000 جنيه لأعلى فئة
كيا ريو kia rio تبدأ من 284900 جنيه حتى 339900 جنيه لأعلى فئة
سعر كيا جراند سيراتو 2019
كيا جراند سيراتو kia grand cerato تبدأ من 334900 جنيه حتى 424900 جنيه لأعلى فئة
كيا بيجاس kia pegas تبدأ من 339900 جنيها حتى 254900 جنيه لأعلى فئة
كيا سورينتو 2019
كيا سورينتو kia sorento تبدأ من 649900 جنيها حتى 849900 جنيها لأعلى فئة
أسعار السيارات بي ام دبليو BMW
bmw 318 بسعر 625000
320 bmw بسعر 780000
340 bmw بسعر M - sport 1.075.000
520 bmw بسعر 1.298.000
530 bmw بسعر 1.450.000 M - sport
X1 bmw بسعر اكس لاين 735000
X2 bmw بسعر 650000
X3 bmw بسعر 1.475.000
X6 bmw بسعر 1.850.000
bmw z4 2020 بسعر 1.195.000
740 bmw 7 series بسعر 2.600.000
أسعار السيارات شيفروليه chevrolet
لانوس lanos تبدأ من 166400 حتي 171600 لأعلى فئة
افيو avio تبدأ من 198000 حتى 204000 لأعلى فئة
اوبترا optra تبدأ من 209000 حتى 225000 لأعلى فئة
ماليبو malibu تبدأ من 420000 حتى 500000 لأعلى فئة
شيفروليه بيك اب 2020 بسعر 288200 حتي 315000 لاعلي فئة
N300 بسعر 156000
أسعار السيارات هيونداي hyundai
هيونداي i10 تبدأ من 229000 حتى 249000 لأعلى فئة GLS.
هيونداي توسان Tucson تبدأ من 424000 حتى 579000 لأعلى فئة turbo-face left .
هيونداي الينترا elantra AD تبدأ من 304000 حتى 449000 لأعلى فئة.
هيونداي الينترا elantra HD تبدأ من 242000 حتى 270000 لأعلى فئة.
أسعار السيارات نيسان nissan
صني sunny تبدأ من 223000 حتى 245000 لأعلى فئة
سنترا sentra تبدأ من 289000 حتى 307000 لأعلى فئة
كشكاي qashqai تبدأ من 509000 حتى 469000 لأعلى فئة
جوك julke بسعر 355000
أسعار السيارات رينو renault
أسعار رينو ميجان 2019 لوجان logan تبدأ من 188000 حتى 247000 لأعلى فئة
سانديرو sandero تبدأ من 226000 حتى 252000 لأعلى فئة
ستيب واي stepway بسعر 256000
ميجان megane تبدأ من 293000 حتى 430000 لأعلى فئة
كابشر captur تبدأ من 337000 حتى 367000 لأعلى فئة
كادجار kadjar تبدأ من 394000 حتى 465000 لأعلى فئة
أسعار السيارات سبيرانزا speranza
انفي envy بسعر 175000
اريزو arezo 5 تبدأ من 168000 حتى 230000 لأعلى فئة
تيجو tiggo4 4 تبدأ من 330000 حتى 360000 لأعلى فئة
تيجو Tiggo7 7 تبدأ من 335000 حتى 365000 لأعلى فئة
تيجو8 tiggo8 بسعر 450000
أسعار السيارات جيلي geely
امجراند emgrand بسعر 189000
امبريالimperial بسعر 276000
ام جراند اكس 7 emgrand x7 بسعر 279000
أسعار السيارات بي واي دي byd
اف 3 f3 بسعر 173000
اس 5 s5 بسعر290000
أسعار السيارات تويوتا toyota
فورتشنر furniture تبدأ من 845900 حتي 1.025.900 لأعلى فئة
ياريس yaris تبدأ من 220000 حتى 315000 لأعلى فئة
افانزا avanza بسعر 375000
كورولا corolla تبدأ من 325000 حتى 469000 لأعلى فئة
C-HR تبدأ من 405000 حتى 590000 لأعلى فئة
رش rush تبدأ من 400000 حتى 425000 لأعلى فئة
اوريس auris بسعر 435000
أسعار السيارات سانج يونج sang young
تيفولي tivoli تبدأ من 319000 حتى 365000 لأعلى فئة
تيفولي اكس ال في tivoli xlv تبدأ من 320000 حتى 385000 لأعلى فئة
أسعار السيارات كيا KIA
كيا بيكانتو kia picanto بسعر 285000 جنيه لأعلى فئة
كيا ريو kia rio تبدأ من 284900 جنيه حتى 339900 جنيه لأعلى فئة
سعر كيا جراند سيراتو 2019
كيا جراند سيراتو kia grand cerato تبدأ من 334900 جنيه حتى 424900 جنيه لأعلى فئة
كيا بيجاس kia pegas تبدأ من 339900 جنيها حتى 254900 جنيه لأعلى فئة
أسعار كيا سبورتاج ٢٠٢٠
كيا سبورتاج kia sportage تبدأ من 429900 جنيه حتى 544900 جنيه لأعلى فئة
كيا سورينتو 2019
كيا سورينتو kia sorento تبدأ من 649900 جنيها حتى 849900 جنيها لأعلى فئة
أسعار السيارات بي ام دبليو BMW
bmw 318 بسعر 625000
320 bmw بسعر 780000
340 bmw بسعر M - sport 1.075.000
520 bmw بسعر 1.298.000
530 bmw بسعر 1.450.000 M - sport
X1 bmw بسعر اكس لاين 735000
X2 bmw بسعر 650000
X3 bmw بسعر 1.475.000
X6 bmw بسعر 1.850.000
bmw z4 2020 بسعر 1.195.000
740 bmw 7 series بسعر 2.600.000
أسعار السيارات شيفروليه chevrolet
لانوس lanos تبدأ من 166400 حتي 171600 لأعلى فئة
افيو avio تبدأ من 198000 حتى 204000 لأعلى فئة
اوبترا optra تبدأ من 209000 حتى 225000 لأعلى فئة
ماليبو malibu تبدأ من 420000 حتى 500000 لأعلى فئة
شيفروليه بيك اب 2020 بسعر 288200 حتي 315000 لاعلي فئة
N300 بسعر 156000