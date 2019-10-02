أسعار السيارات في مصر من التوكيلات بتحديث اليوم.. تفاصيل

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تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرا من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية «معظمها اقتصادية»، فأسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونقدم لكم في التقرير التالي أسعار السيارات في مصر اليوم 22-9-2019 التي تناسب جميع الفئات.هيونداي i10 تبدأ من 229000 حتى 249000 لأعلى فئة GLS.هيونداي توسان Tucson تبدأ من 424000 حتى 579000 لأعلى فئة turbo-face left .هيونداي الينترا elantra AD تبدأ من 304000 حتى 449000 لأعلى فئة.هيونداي الينترا elantra HD تبدأ من 242000 حتى 270000 لأعلى فئة.صني sunny تبدأ من 223000 حتى 245000 لأعلى فئةسنترا sentra تبدأ من 289000 حتى 307000 لأعلى فئةكشكاي qashqai تبدأ من 509000 حتى 469000 لأعلى فئةجوك julke بسعر 355000أسعار رينو ميجان 2019 لوجان logan تبدأ من 188000 حتى 247000 لأعلى فئةسانديرو sandero تبدأ من 226000 حتى 252000 لأعلى فئةستيب واي stepway بسعر 256000ميجان megane تبدأ من 293000 حتى 430000 لأعلى فئةكابشر captur تبدأ من 337000 حتى 367000 لأعلى فئةكادجار kadjar تبدأ من 394000 حتى 465000 لأعلى فئةانفي envy بسعر 175000اريزو arezo 5 تبدأ من 168000 حتى 230000 لأعلى فئةتيجو tiggo4 4 تبدأ من 330000 حتى 360000 لأعلى فئةتيجو Tiggo7 7 تبدأ من 335000 حتى 365000 لأعلى فئةتيجو8 tiggo8 بسعر 450000امجراند emgrand بسعر 189000امبريالimperial بسعر 276000ام جراند اكس 7 emgrand x7 بسعر 279000اف 3 f3 بسعر 173000اس 5 s5 بسعر290000فورتشنر furniture تبدأ من 845900 حتي 1.025.900 لأعلى فئةياريس yaris تبدأ من 220000 حتى 315000 لأعلى فئةافانزا avanza بسعر 375000كورولا corolla تبدأ من 325000 حتى 469000 لأعلى فئةC-HR تبدأ من 405000 حتى 590000 لأعلى فئةرش rush تبدأ من 400000 حتى 425000 لأعلى فئةاوريس auris بسعر 435000تيفولي tivoli تبدأ من 319000 حتى 365000 لأعلى فئةتيفولي اكس ال في tivoli xlv تبدأ من 320000 حتى 385000 لأعلى فئةكيا بيكانتو kia picanto بسعر 285000 جنيه لأعلى فئةكيا ريو kia rio تبدأ من 284900 جنيه حتى 339900 جنيه لأعلى فئةكيا جراند سيراتو kia grand cerato تبدأ من 334900 جنيه حتى 424900 جنيه لأعلى فئةكيا بيجاس kia pegas تبدأ من 339900 جنيها حتى 254900 جنيه لأعلى فئةكيا سبورتاج kia sportage تبدأ من 429900 جنيه حتى 544900 جنيه لأعلى فئةكيا سورينتو 2019كيا سورينتو kia sorento تبدأ من 649900 جنيها حتى 849900 جنيها لأعلى فئةbmw 318 بسعر 625000320 bmw بسعر 780000340 bmw بسعر M - sport 1.075.000520 bmw بسعر 1.298.000530 bmw بسعر 1.450.000 M - sportX1 bmw بسعر اكس لاين 735000X2 bmw بسعر 650000X3 bmw بسعر 1.475.000X6 bmw بسعر 1.850.000bmw z4 2020 بسعر 1.195.000740 bmw 7 series بسعر 2.600.000لانوس lanos تبدأ من 166400 حتي 171600 لأعلى فئةافيو avio تبدأ من 198000 حتى 204000 لأعلى فئةاوبترا optra تبدأ من 209000 حتى 225000 لأعلى فئةماليبو malibu تبدأ من 420000 حتى 500000 لأعلى فئةشيفروليه بيك اب 2020 بسعر 288200 حتي 315000 لاعلي فئةN300 بسعر 156000