الشاهد: الحكومة تدعم الأحزاب للقيام بدورها فى الحياة السياسية

قال المهندس أسامة الشاهد، القائم بأعمال رئيس حزب الحركة الوطنية، إن الأحزاب السياسية الموجودة بالدولة بدأت تشعر فعليا بدعم الحكومة لها، وهذا الدعم أساسى وتحتاجه الأحزاب لتقوم بمهامها فى الحياة السياسية، مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى إطار الإصلاحات الحزبية التى تحدث عنها الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب اليوم.



تابع أسامة الشاهد خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسى السابق أيضا بشأن مشاركة الأحزاب السياسية والمجتمع المدنى فى مناقشة قوانين مجلس النواب وقوانين تنظيم عمل مجلس الشيوخ من ضمن الإصلاحات السياسية والحزبية التى أشار إليها الدكتور على عبد العال، لأن مشاركة الأحزاب السياسية فى ضع قوانيين "الغرفتين النيابيتين" للدولة يجعلها تخرج بالشكل الأمثل التى تخدم الهدف من هذه القوانيين.



وأضاف القائم بأعمال رئيس حزب الحركة الوطنية، أن التعددية الحزبية مهمة للغاية بالنسبة للإصلاحات الحزبية التى تهدفها الدولة وتجمع عدد من الأحزاب السياسية فى "تحالف الأحزاب" لخدمة الوطن يجعلها قادرة على تنظيم العمل فيما بينها وتحقيق الانتشار الواسع فى الشارع المصرى.



وأكد رئيس مجلس النواب على عبد العال أن الفترة المقبلة تشهد إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية، وقال: الشعب قال إنه إيد واحدة خلف القيادة السياسية والقيادة ستبادر بتحية أكبر، اطمئنوا تماما".



جاء ذلك خلال مقاطعته كلمة النائب ضياء الدين داوود بالجلسة الافتتاحية لمجلس النواب لدور الانعقاد الخامس، اليوم الثلاثاء، التى قال فيها "لا نملك رفاهية الاختلاف".



واتفق معه عبد العال مضيفا: "نعم لا نملك رفاهية الاختلاف، وبناء الأوطان فى الفترات الانتقالية يستلزم إجراءات قاسية، والكتاب بيقول كده لسبب بسيط جدا إنها الفترة التي يتم فيها بناء المؤسسات والبنية الأساسية فلا تقدم لأى دولة إلا ببنية أساسية، والدول الغنية هي دول اقتصادية مثل كوريا وإندونيسيا وغيرها".