نويت فعل شيء عند شفاء زوجتي ولكني لم أتلفظ به.. فهل من الواجب فعله ؟

قال الشيخ محمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من نذر بشيء فيجب عليه الوفاء بما نذره، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه"، والواجبات تؤدي على قدر الاستطاعة.





وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال ورد إليه وذلك خلال فتوى مسجلة له، مضمونها ( نويت أن أفعل شيئًا معينًا عند شفاء زوجتي ولكني لم أتلفظ به فهل من الواجب فعله ؟)، انه طالما لم تلزم نفسك بنذر فلا شيء عليك، فإن شئت فافعل وإن لم تفعل فلا حرج عليك وإن كان يستحب شكر نعمة النجاة من المرض والشفاء باى عبادة وباى عمل صالح يحبه الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم.





حكم العجز عن الوفاء بالنذر

وأشار الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الى أنه يجب على الإنسان أن يوفى بنذره فإن لم يستطع وعجز فعليه أن يخرج كفارة يمين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((كفارة النذر كفارة يمين)) فكيفى الإنسان إذا ما نذر وعجز ان يطعم عشرة مساكين.





وتابع: أن الله عز وجل مدح فى كتابه الذين يوفون بالنذر قوله تعالى ( يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ).





حكم تأخير الوفاء بالنذر

كما قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من نذر التصدق بجزء من ماله، إذا وفقه الله في وظيفة وجب عليه الوفاء بنذره إن حصل مقصوده ؛ لأن هذا من نذر الطاعة ونذر الطاعة يجب الوفاء به، قال - صلى الله عليه وسلم - ( مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ) رواه البخاري (6202).





وأضاف شلبي، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز تأخير الوفاء بالنذر؟»، أن الوفاء بالنذر واجب على الكيفية التي نذره بها صاحبه لقول الله تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه.. الحديث رواه البخاري.



