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منوعات

مشكلة ميكانيكية في محرك طائرة تصيب الركاب بالهلع.. شاهد

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 06:04 م
صدى البلد
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قسم المنوعات
رصد مقطع فيديو التقطه أحد الركاب المتواجدين على متن طائرة تابعة لشركة "الخطوط الجوية المتحدة" الأمريكية وجود مشكلة في أحد محركات الطائرة، حيث كان يهتز بشكل عنيف خلال الرحلة، وهو ما تسبب في حالة ذعر بين ركاب الطائرة.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن هذه الواقعة حدثت يوم الأحد الماضي، خلال رحلة جوية كانت متجهة من مدينة "دنفر" بولاية "كولورادو" إلى "أورلاندو" بولاية "فلوريدا"؛ وكان أحد الركاب قد انتبه إلى أن جزءًا من المحرك يوجد ناحية الجناح الأيسر للطائرة بدأ يهتز بشكل عنيف ويتحرك صعودًا وهبوطًا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لدى علم قائد الطائرة بهذه الواقعة، فقد قرر العودة بالطائرة، وبالفعل عادت الطائرة إلى مطار "كولورادو"، وصعد ركابها على متن طائرات مختلفة متجهة إلى ولاية "فلوريدا".

ومن جانبها، اعترفت شركة الطيران التي تتبعها الطائرة بالواقعة، وقالت في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن الرحلة المتجهة من "دنفر" إلى "أورلاندو" عادت إلى المطار بسبب مشكلة ميكانيكية في أحد المحركات.

الجدير بالذكر أنه لم يتعرض أي شخص للأذى جراء هذه الواقعة، إلا أن السبب وراء ما حدث لم يتضح بعد.


مشكلة ميكانيكية في محرك طائرة تصيب الركاب بالهلع.. شاهد
مشكلة ميكانيكية في محرك طائرة تصيب الركاب بالهلع.. شاهد
مشكلة ميكانيكية في محرك طائرة تصيب الركاب بالهلع.. شاهد
مشكلة ميكانيكية في محرك طائرة تصيب الركاب بالهلع.. شاهد
مشكلة ميكانيكية في محرك طائرة تصيب الركاب بالهلع.. شاهد
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