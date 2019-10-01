فستان أسود .. دومينيك حوراني تبهر متابعيها بإطلالة مثيرة ..شاهد

شاركت دومينيك حوراني فيديو جديد لها عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، بإطلالة أنيقة.



وظهرت دومينيك بـ بفستان أسود نصف كم وبفتحة ساق كبيرة، وانتعلت فان أسود مطرز، ونسقت معه سنطة كروس سوداء متوسطة الحجم.



ولم تتكلف دومنيك فى اقتناء الإكسسورات واكتفت بأسورة رقيقة وخاتم، ووضعت ميكب بالوان الترابية الملائمة لإطلالتها وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا، وكان شعرها مجمع بتسريحة الكحكة مع إنسدال خصلات شعرها.