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مرأة

تعرفي على أهم نصائح البشرة للنزول بدون ميكب

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 06:32 م
صدى البلد
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قسم المرأة
كثير من الفتيات يردن الخروج بدون ميكب وذلك للحفاظ على البشرة وصحتها ولكن لاتخاذ هذه الخطوة لابد من اتباع بعض العادات الصحية لتحصلى على بشرة نضرة والخروج بدون ميكب. وقدم موقع بولد سكاى بعض الخطوات وهى:

القدر الكافى من النوم
لا بد من الحصول على القدر الكافى للنوم من 6 :8 ساعات وذلك للحصول على بشرة منعشة ومرتاحة.

تقشير
لا بد من تقشير البشرة مرة فى الاسبوع وذلك للتخلص من الجلد الميت واثار الحبوب بجانب الترطيب والغسول اليومى.

تسريح الشعر
يجب الحفاظ على الشعر مرتبا بطريقة رائعة تتناسب مع مظهرنا ولا تضر الشعر نفسه.

الحماية من الشمس
لا يجب النزول من المنزل بدون وضع واق للشمس يجب أن نحرص على وضعه وتجديده فى الموعد لحماية البشرة من الحروق.

نظافة الفم وترطيب الشفاه
الحرص على غسل الأسنان مرتين يوميًا للحصول على أسنان لامعة ورائحة جيدة، وترطيب الشفاه يوميًا باستخدام الزيوت أو المنتج المفضل لديك. 
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