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أخبار البلد

الأعلى للإعلام يخاطب وسائل الإعلام لتنفيذ بيان الأعلى للقضاء

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 05:58 م
رئيس المجلس الأعلي
رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام
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حمادة خطاب
قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى بيان إنه ستتم مخاطبة الوسائل الإعلامية من صحف وشاشات وإذاعات ومواقع إلكترونية لتنفيذ ما جاء في بيان المجلس الأعلى للقضاء بشأن تناول التحقيقات التي لا تزال منظورة أمام النيابة العامة أو أمام الجهات القضائية.

وأهاب الأعلى للإعلام وسائل الإعلام المختلفة، بالالتزام بعدم تناول أي موضوعات منظورة أمام سلطات التحقيق، إلا ما يصدر عن الجهات المعنية بالتحقيق حفاظًا على المراكز القانونية للمتهمين، إضافةً إلى حماية الرأي العام من المعلومات المغلوطة، تنفيذًا لقانون السلطة القضائية وكذلك المعايير الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في هذا الشأن.

وكان المجلس الأعلى للقضاء، أصدر بيانا أشار فيه إلى وجود معلومات مغلوطة تم نشرها وتداولتها مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حادث الطفلة جنى، حيث تم نشر أخبار خاطئة عن اغتصاب الطفلة بواسطة خالها، وهو ما تبين عدم صحته بناء على تحقيقات النيابة العامة.

ومن المقرر أن ينظر المجلس في اجتماعه القادم تقريرًا أعدته لجنة الشكاوى بالمجلس بشأن المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام التي نقلت أخبار مغلوطة عن مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص هذه الواقعة.
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