حفاظا على المواطن .. نزول لجان وزارة السياحة للمطارات لرصد تأشيرات العمرة للوكيل الافتراضى

أصدر مجدى شلبى وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات السياحية بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة تعليماته بنزول لجان الوزارة كافة المطارات والنوافذ لرصد التأشيرات ومصادرها وذلك فى إطار إصدار بعض الوكلاء الافتراضيين تأشيرات عمرة للمواطنين .



وقال شلبى فى تصريح لـ " صدى البلد" أن وزارة السياحة حريصة على مصلحة المواطن المصرى والشركات السياحية وحفظ حقوقهما وفقا للقانون والضوابط التى تعمل بها المنظومة .



وأشار: وكيل أول وزارة السياحة إلى أن قرار نزول لجان وزارة السياحة بالمطارات والمنافذ لضبط منظومة رحلات العمرة وحفاظا على مكتسبات الشركات السياحية المنظمة والعاملة بالسوق السياحى بالإضافة إلى الحفاظ على المواطنين وحقوقهم.



وحذر من سفر المواطنين عقب حصولهم على تأشيرة من الوكلاء الافتراضيين دون عقود موثقة من جانب وزارة السياحة أو عبر شركات السياحة المصرية.



يذكر أن نظام الوكيل الافتراضي يسمح له بالتعامل مع المواطن دون الحاجة إلى شركات السياحة أو الرجوع إلى وزارة السياحة وهو مايضر بمصلحة المواطن والشركات السياحية.

