Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لا أعيش قصة حب وتبنيت طفلة.. منة فضالى تثير الجدل بفستان زفاف

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 06:42 م
منة فضالى
منة فضالى
Advertisements
أحمد إبراهيم
أثارت الفنانة منة فضالى، جدلا واسعا بسبب ارتدائها فستان الزفاف، حيث اعتقد جمهورها أنها ستدخل عش الزوجية قبل أن تفاجئ الجميع بأن هذه الصور من عرض أزياء المصمم محمود غالي.

الإطلالة المثيرة دفعت عددا من المتابعين عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام إلى طلب زواجها فى أقرب وقت، فى الوقت الذى أكدت فيه لـ"صدى البلد" أنها لا تعيش قصة حب وأن خطوة الزواج بالنسبة لها مؤجلة. 

وقالت منة فضالى "علاقاتي العاطفية السابقة لم تنجح وفشلت وتعرضت للخداع كثيرًا وهو ما دفعنى فى الفترة الحالية إلى تبنى طفلة".

يذكر أن منة فضالى تقوم حاليا بتصوير دورها فى فيلم "ماكو" والذى يشارك فى بطولته ناهد السباعى.
لا أعيش قصة حب وتبنيت طفلة.. منة فضالى تثير الجدل بفستان زفاف
لا أعيش قصة حب وتبنيت طفلة.. منة فضالى تثير الجدل بفستان زفاف
لا أعيش قصة حب وتبنيت طفلة.. منة فضالى تثير الجدل بفستان زفاف
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. منة فضالي تنشر صورة مع والدتها وأختها "الصغننة"

ملكة جمال المغرب.. زوجة مراد يلدريم تتعرض لـ الإجهاض

راغب علامة يحتضن منة فضالى عبر إنستجرام .. شاهد

بعد تعرضها لانتقادات.. الجمهور يتغزل في إطلالة منة فضالى الجديدة

منة فضالي: علاقاتي العاطفية فشلت والزواج خطوة مؤجلة

تفجر مفاجأة.. منة فضالي: لجأت لتبني طفلة وأفكر في تكرار الخطوة

ترشيحاتنا

نيللي كريم تلتقط سيلفي مع ظافر العابدين وتعلق: لم يكن من السهل

بعد العودة من ألمانيا.. مؤمن زكريا يظهر في الأهلي

بشرى سارة لجماهير الزمالك خلال مران اليوم

جمبسوت جينز.. زوجة ماجد المصرى تتألق بإطلالة كاجوال أنيقة

ماني معلقا على أزمته مع محمد صلاح: مش شايفني في الملعب

الكاف يحسم مصير الزمالك وجينيراسيون السنغالى من قرعة دورى أبطال إفريقيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ذهبى أنيق .. ديانا كرزون تستعرض أناقتها فى إحدى الحفلات

ده ميك اب.. حلا شيحة تكشف حقيقة خضوعها لعملية تكبير شفايف.. صور

جمبسوت جينز.. زوجة ماجد المصرى تتألق بإطلالة كاجوال أنيقة