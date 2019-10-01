لا أعيش قصة حب وتبنيت طفلة.. منة فضالى تثير الجدل بفستان زفاف

أثارت الفنانة منة فضالى، جدلا واسعا بسبب ارتدائها فستان الزفاف، حيث اعتقد جمهورها أنها ستدخل عش الزوجية قبل أن تفاجئ الجميع بأن هذه الصور من عرض أزياء المصمم محمود غالي.



الإطلالة المثيرة دفعت عددا من المتابعين عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام إلى طلب زواجها فى أقرب وقت، فى الوقت الذى أكدت فيه لـ"صدى البلد" أنها لا تعيش قصة حب وأن خطوة الزواج بالنسبة لها مؤجلة.



وقالت منة فضالى "علاقاتي العاطفية السابقة لم تنجح وفشلت وتعرضت للخداع كثيرًا وهو ما دفعنى فى الفترة الحالية إلى تبنى طفلة".



يذكر أن منة فضالى تقوم حاليا بتصوير دورها فى فيلم "ماكو" والذى يشارك فى بطولته ناهد السباعى.