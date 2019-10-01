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حوادث

رئيس مجلس الدولة يطالب قضاة الضرائب بسرعة إنجاز القضايا

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 06:07 م
المستشار محمد محمود
المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة
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محمد زهير
التقى المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، برؤساء دوائر محكمة القضاء الإداري المُختصة بنظر منازعات الضرائب وعددُها (26) دائرة موزعة على جميع المحافظات، منها 12 دائرة جديدة تم إنشاؤها هذا العام.

وقال مصدر مسئول بالمجلس، إن رئيس مجلس الدولة قد وجه فى اللقاء بضرورة بذل مزيد من الجُهد لإنجاز قضايا الضرائب باعتباره تحديًا أمام مجلس الدولة، مؤكدا أن وزير العدل تعهد فى لقائه برئيس وقيادات مجلس الدولة يوم الأحد 29 من سبتمبر أنه سيقدم الدعم المطلوب لسرعة إنجاز قضايا الضرائب بإدارة خبراء وزارة العدل، وتوفير الخبراء الذين يعدوا التقارير الفنية فى هذه القضايا خاصة القضايا ذات القيمة المالية المرتفعة.

وأضاف المصدر أنه طلب من رؤساء الدوائر بيان بعدد القضايا المتداولة، وبيان بالقضايا التى صدر بأحكامها لخبير وتاريخ إرسالها ليتسنى التنسيق مع وزارة العدل، كما طلب من رؤساء الدوائر حصر بالقضايا التى فيها تصالح ليتسنى مخاطبة وزارة المالية لحسم هذه المنازعات بالسرعة المناسبة.
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