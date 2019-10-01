نيللي كريم تلتقط سيلفي مع ظافر العابدين وتعلق: لم يكن من السهل

نشرت الفنانة نيللى كريم صورة جديدة لها من خلال حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ظهرت نيللي كريم برفقة صديقها الفنان التونسي ظافر العابدين، وعلقت علي الصورة قائلة: "لم يكن من السهل التقاط صورة سيلفى ".



كانت نيللى كريم شاركت في احدث أعمالها السينمائية بفيلم "الفيل الأزرق 2" الذى يتم عرضه حاليًا بالسينمات.



الفيل الازرق بطولة كريم عبد العزيز، وإياد نصار، وهند صبري، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وعُرض الجزء الأول من الفيلم عام ٢٠١٤.