شاهد.. القميص الاحتياطي الجديد للنادي الأهلي

أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى الأهلى عن القميص الاحتياطى الذى سيخوض النادى به منافسات الموسم الجديد محليًا وإفريقيًا.



ونشر أمير توفيق عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، صورة تضم رمضان صبحى، وصالح جمعة، وأحمد فتحى، وعلى معلول بالقميص الأسود البديل للمارد الأحمر.



وعلق أمير توفيق على الصورة قائلًا "لدينا مجموعة بعيدا لهذا الموسم".





وبدأ الأهلي استعداده لمواجهة الإنتاج الحربي المقررة مساء الأربعاء القادم على استاد السلام في الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.



وفاز الأهلي على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية برباعية نظيفة، وحسم صعوده لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بنتيجة 6-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.