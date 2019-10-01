الموسيقى العربية للتراث تحيي احتفالية ذكرى أكتوبر بأوبرا دمنهور

تنظم دار الأوبرا المصرية احتفالية كبرى على مسرح أوبرا دمنهور بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر، تحييها فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي في الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر تحت رعاية الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية.



يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من أجمل الأغاني الوطنية التى تعبر عن حب الوطن وتجسد الواقع المصري وتنمية روح الانتماء لدى الشباب هى: بسم الله، لفي البلاد يا صبية، عاش عاش، أحلى بلد بلدى، يا حبيبتي يا مصر، مشربتش من نيلها، يا نسمه الحرية، تعيشي يا بلدي باحبك يا مصر يا أم الصابرين على الربابه، ام البطل سمينا وعدينا، لو عديت، أهو كده أهو كده، احلف بسماها.



يشارك في الغناء بالحفل نخبة من أهم وأجمل الأصوات المصرية من نجوم الفرقة، هم: محي صلاح، نهى حافظ، احمد محسن، حنان عصام رضوى سعيد، ياسر سليمان.