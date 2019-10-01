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أمينة خيري: المواطن يكاد لا يشعر بوجود مجلس النواب والأحزاب .. فيديو

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 06:27 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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عمرو ممدوح
قال الكاتبة أمينة خيري، إن المواطن العادي يكاد لا يشعر بوجود مجلس النواب، مشيرة إلى أن المواطن يحتاج إلى منصة يعبر من خلالها عن رأيه.

وأضافت أمينة خيري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن الفترة الأخيرة أثبتت أهمية عودة الحياة الحزبية إلى مصر، مع التأكيد على أنها أحزاب وطنية، أيا كان رأيها مؤيد أو معارض.

وأوضحت أمينة خيري، أن الدعوة لوجود حياة حزبية سياسية، أمر مهم، مشيرة إلى أن وجود الأحزاب من ضمن سبل الوقاية التي تقي الشعب المصري من شرور ما يتم نشره من معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي.

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