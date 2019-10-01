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مكرم محمد أحمد: عزل ترامب ما زال صعبا والكتلة البيضاء تدعمه ..فيديو

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 06:25 م
مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
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هاني حسين
قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن هناك نحو 200 عضو في مجلس النواب الأمريكي يوافقون على عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما أن هناك بعض الأخطاء التي ارتكبها ترامب ويمكن أن تعجل من عزله.

وأضاف مكرم محمد أحمد في حواره في برنامج "حديث المساء" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، "أعتقد أنه ما زال صعبا عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، لافتا إلى أن دونالد ترامب شخصية محورية ويملك شجاعة المواجهة.

وأشار مكرم محمد أحمد إلى أن خصوم ترامب هم الديمقراطيون، ولكن له مؤيدون ومتعصبون من الكتلة البيضاء من غير المتعلمين.

وأوضح مكرم محمد أحمد أن هناك كثيرين في أمريكا يوافقون على عزل ترامب بعد أن وقع في بعض الأخطاء خلال المكالمة التي دارت بينه والرئيس الأوكراني، منوها بأن هناك اتهاما موجها إلى ترامب بأنه يحاول التخلص من خصومه السياسيين وتقديم منافع دولة أجنبية على مصالح أمريكا. 
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