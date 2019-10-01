استقرار سعر صرف الدولار في تعاملات اليوم



بينما كان أعلي سعر للدولار بالبنك الزراعي المصري والذي وصل لـ 16.25 جنيه للشراء و 16.35 جنيه للبيع.



استقرت أسعار صرف الدولار في تعاملات نهاية اليوم الثلاثاء بدون أي تغيير بالمقارنة بما كانت عليه أمس الاثنين، لتسجل 16.21 جنيه، رغم هبوطه بمعدلات غير مسبوقة منذ الأسبوع الماضي بما يقارب الـ15 قرشا علي الأقل.واصلت أسعار صرف الدولار في بنكي المصرف المتحد والتجاري الدولي CIB، كأقل سعر عند 16.21 جنيه للشراء و 16.31 جنيه للبيع.وسجل سعر صرف الدولار ببنوك " عودة، مصر إيران للتنمية، العربي الافريقي الدولي"، عند 16.22 جنيه للشراء و 16.32 جنيه للبيع.وبلغ متوسط سعر الدولار ببنوك " الأهلي، مصر، قناة السويس، سايب، البركة، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، الأهلي الكويتي" عند 16.23 جنيه للشراء و 16.33 جنيه للبيع.ووصل سعر صرف الدولار ببنك التعمير والاسكان ومصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.24 جنيه للشراء و 16.34 جنيه للبيع.