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عبد القادر شهيب: يجب الانتقال من الدفاع إلى الهجوم في الرد على الشائعات .. فيديو

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 06:39 م
عبد القادر شعيب
عبد القادر شعيب
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عمرو ممدوح
قال الكاتب الصحفي، عبد القادر شهيب، إن الطريقة القديمة لمواكبة الشائعات أصبحت غير صالحة، مشيرا إلى أن عملية تزييف الحقائق واسعة جدا، والأمر يقتضي أسلوب ومنهج جديد في مواجهة الشائعات.

وأضاف شهيب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» أنه لا يجب الاكتفاء برد الفعل، ونفي الشائعات، بل يجب المواجهة، واتباع سياسة المصارحة.

وأوضح أن هناك تأخير في الرد على ما يتم تداوله من معلومات خاطئة، ولا يتم تحليل المعلومات المتداولة، وشرح وتفنيد لها، لتصلح المعلومة كاملة للمواطنين، وتضييق الخناق على من يطلق الشائعات.
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