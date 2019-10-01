وزارة التخطيط توضح الخطوات اللازمة لاستخراج مخالفات رخصة المركبات إليكترونيا.. فيديو

نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديوجراف يقدم خطوات ومعلومات عن مخالفات رخصة المركبات وكيفية الحصول عليها من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية.



وأوضح فيديو وزارة التخطيط خطوات طلب الخدمة وذلك من خلال الدخول علي بوابة الحكومة المصرية علي رابط www.egypt.gov.eg ثم البحث عن كلمة المزيد ومنها يتم اختيار كلمة مواطنون لنختار منها خدمات نيابات المرور.



وتابع الفيديوجراف شرح خطوات الحصول علي مخالفات رخصة المركبة حيث يقوم المواطن بإدخال رقم الرخصة واختيار إجمالي المخالفات ليتم الحصول بذلك علي بيان بقيمة المخالفات.



وتتضمن الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر بوابة الحكومة المصرية والمتعلقة بتراخيص تسيير المركبات وقيادة المركبات والتي تأتي بالتنسيق بين وزارة التخطيط ونيابة المرور خدمات الاستعلام عن المخالفات المرورية، تقديم طلبات التظلم ومتابعتها، السداد بوسائل متعددة، شهادة براءة الذمة، والتوصيل لأى مكان من خلال البريد المصرى مع متابعة موقف التوصيل.

