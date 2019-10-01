محمد عادل صديق مديرا إداريا لنادي ألميريا الإسباني

تولى محمد عادل المدير الإداري الأسبق لنادي بيراميدز منصب المدير الإداري لنادي ألميريا الإسباني ليصبح أول مصري يتولى منصبا في فريق أوروبي.



ورحل محمد عادل عن نادي بيراميدز مؤخرا بعدما تقدم باستقالته مكتفيا بالفترة التي قضاها في صفوف النادي.



يذكر أن محمد عادل صديق يحمل سيرة ذاتية حافلة بالمحطات كونه اصغر مدير كرة في مصر بنادي الأسيوطي بعد اكتسابه العديد من الخبرات اللازمة بعد عمله في عدة أندية منها نجوم المستقبل والوطني السعودي والترسانة ثم بيراميدز قبل رحيله مؤخرا.