احذري.. في هذه الحالة الرضاعة الطبيعية سم قاتل

الرضاعة الطبيعية.. تبذل السيدات بعد الولادة مجهودا كبيرا لإرضاع مولودها طبيعيا، لما تضمه من فوائد وحماية له على مدار حياته، فهذا ما تسير عليه الأمهات دومًا وما تعتقده وتنصح به الأمهات الجدد إلى أن ظهرت دراسة حديثة تضرب بهذا الكلام عرض الحائط.



فقد أظهرت دراسة حديثة أن الأطفال الذين يخضعون للرضاعة الطبيعية أكثر عرضة عن غيرهم للإصابة بحساسية الغذاء، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



ووجد العلماء اليابانيون أن الأطفال الذين كانوا يرضعون رضاعة طبيعية فقط، كانوا يعانون من الحساسية للأغذية، كما تشير الأبحاث إلى أن الأطفال أكثر عرضة للإصابة بحساسية ضد بروتينات غذائية معينة إذا لم يتعرضوا لها في وقت مبكر بما فيه الكفاية.



ووجد الباحثون في جامعة أوكاياما أن الأطفال الذين يعانون من الأكزيما هم فقط الذين يواجهون خطرا متزايدا من الإصابة بحساسية الطعام.