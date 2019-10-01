قضايا الفساد تطارد نتنياهو رغم تكليفه بتشكيل الحكومة.. ماذا بعد توجيه اتهام رسمي؟.. ومدة السجن التي تنتظره

*غدا تبدأ سلسلة جلسات تمهيدية قبل محاكمة نتنياهو

* في 3 قضايا.. نتنياهو يواجه تهم الاحتيال وخيانة الثقة

* حلفاء نتنياهو في الكنيست يسعون لمنحه حصانة



يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجنب توجيه اتهامات له بالفساد في سلسلة جلسات تمهيدية، قبل المحاكمة، تبدأ غدا الأربعاء سيسعى خلالها لإقناع المدعي العام بألا يصر على ما أعلنه بخصوص اعتزامه توجيه اتهام له.



ونجاة نتنياهو على الصعيد السياسي أضحت موضع شك في ظل إخفاقه مرتين في تحقيق نصر قاطع في الانتخابات البرلمانية التي أُجريت مرتين هذا العام في أبريل والشهر الماضي.



وينفي الزعيم الأطول بقاء في السلطة بإسرائيل ارتكاب أي مخالفات.



ويرأس نتنياهو، زعيم حزب الليكود اليميني، حكومة تصريف أعمال بعد انتخابات 17 سبتمبر غير الحاسمة. وجرى تكليفه الأسبوع الماضي بتشكيل حكومة، ويسعى لتشكيل ائتلاف وحدة وطنية مع منافسه الرئيسي بيني جانتس الذي يقول إنه لن يكون عضوا في حكومة يرأسها رئيس وزراء يواجه لائحة اتهام.



وفيما يلي دليل بشأن القضايا الجنائية التي تحيط بنتنياهو.



* ما هي الادعاءات ضد نتنياهو؟



أعلن المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت في فبراير أنه يعتزم توجيه تهم جنائية لنتنياهو في التحقيقات المدرجة تحت اسم القضية 4000 والقضية 1000 والقضية 2000، في انتظار نتيجة الجلسات التمهيدية. وقد يواجه نتنياهو تهم الاحتيال وخيانة الثقة في القضايا الثلاث جميعها، والرشوة في القضية 4000.



ويقول نتنياهو إنه ضحية تدبير سياسي يشبه "مطاردة ساحرات" - مستخدما التعبير المفضل لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - بالتنسيق بين وسائل الإعلام واليسار لإزاحته من منصبه.



ويُتهم نتنياهو في القضية 4000 بمنح مزايا تنظيمية لشركة بيزك للاتصالات مقابل تغطية إيجابية عنه وعن زوجته سارة على موقع إخباري يديره الرئيس السابق للشركة.



أما القضية 1000 فإنها تتهم نتنياهو وزوجته بتلقي رشاوى في صورة هدايا من أرنون ميلكان، وهو منتج بارز في هوليوود ومواطن إسرائيلي، ومن رجل الأعمال الملياردير الأسترالي جيمس باكر، شملت شمبانيا وسيجار.



وفي القضية 2000 يُشتبه أن نتنياهو كان يتفاوض على صفقة مع مالك صحيفة يديعوت أحرونوت، اليومية الأكثر مبيعًا في إسرائيل، من أجل تغطية أفضل لأخباره في مقابل إجراءات من شأنها الحد من توزيع صحيفة يومية منافسة.



* ما هو هدف الجلسات التمهيدية قبل المحاكمة؟



إنها تتيح للفريق القانوني لرئيس الوزراء فرصة لتفنيد الاتهامات المحتملة ولإقناع النائب العام إما بإسقاطها أو الحد منها. ومن غير الواضح ما إذا كان نتنياهو سيحضر جلسات الاستماع المقررة يومي الأربعاء غدا الأربعاء والخميس ثم يومي الأحد والاثنين الأسبوع المقبل. وبعد سماع الدفوع من المتوقع أن يتخذ المدعي العام، في أواخر ديسمبر، قراره بشأن ما إذا كان سيوجه اتهاما لنتنياهو من عدمه.



* ماذا سيحدث في حالة توجيه اتهام لنتنياهو؟



إذا وُجه اتهام رسمي لنتنياهو فسيحتاج الأمر شهورا قبل أن تبدأ محاكمته. كما أن نتنياهو قد يسعى لإبرام صفقة يقر فيها بالذنب بدلا من محاكمته.



وإذا كان نتنياهو لا يزال في منصب رئيس الوزراء فإن ذلك سيحرره من أي التزام قانوني لتقديم استقالته إذا ما وجهت إليه اتهامات رسمية في قضايا الفساد.



وطبقا للقانون الإسرائيلي فإنه يتعين على رئيس الوزراء أن يتنحى في حالة إدانته ولكن يمكنه البقاء في منصبه طوال فترة الإجراءات القانونية بما في ذلك الاستئناف.



ويقول أنصار نتنياهو في الكنيست إنهم سيدعمون منحه حصانة برلمانية من الملاحقة القضائية، لكن من غير الواضح ما إذا كان هناك عدد كاف من أعضاء البرلمان الذين سيدعمون مثل هذا التحرك.



* في حالة إدانته في محاكمة.. ماذا سيواجه نتنياهو؟



عقوبة الإدانة بالرشوة تصل إلى السجن لعشر سنوات‭ ‬أو الغرامة أو كليهما. وعقوبة الاحتيال وخيانة الأمانة هي السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.