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برلمان

برلماني: الإصلاحات السياسية بدأت بموافقة الشعب على التعديلات الدستورية

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 07:10 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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أسامة علي
قال النائب خالد حنفى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه لإصلاح الحياة السياسية خلال الفترة القادمة هو دعم الدولة للأحزاب السياسية لتفعيل دورها بالشارع بالشكل المطلوب، مؤكدا ان دعمها يجعلها قادرة على تحقيق الانتشار الشعبى وهذا لن يتم إلا من خلال قدرتها على إقناع الشارع بأيدولوجيتها.

وتابع خالد حنفى خلال تصريحات لـ"صدى البلد" لتفعيل الإصلاح السياسي الذى تحدث الدكتور على عبد العال بالجلسة العامة بالأمس يجب على المجلس انجاز عدد من القوانين المهمة خلال دور الانعقاد الحالى منها القوانين المكملة لعمل البرلمان والقوانين المنظمة لعمل مجلس الشيوخ، إضافة إلى قانون الإدارة المحلية الذى ينظم عمل المجالس المحلية.

وأكد عضو اللجنة التشريعية ان الاصلاحات السياسية بدأت بالفعل عندما أقر مجلس النواب التعديلات الدستورية وموافقة الشعب المصرى عليها خلال شهر أبريل الماضى.

وأكد رئيس مجلس النواب على عبد العال أن الفترة المقبلة ستشهد إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية، وقال: الشعب قال إنه إيد واحدة خلف القيادة السياسية والقيادة ستبادر بتحية أكبر، اطمأنوا تماما".
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