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أخبار البلد

افتتاح الموسم الثقافي لسفراء الأزهر بمنتدى استراتيجيات التضليل ..غدًا

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 07:14 م
محمد شحتة
تفتتح المنظمة العالمية لخريجي الأزهر وكلية الإعلام بجامعة الأزهر، غدًا المنتدى الإعلامي لمشروع سفراء الأزهر "الإرهاب واستراتيجيات التضليل الإعلامي"، الذي يأتي في إطار مبادرة " أوطان بلا إرهاب "، والتي أطلقتها المنظمة بمختلف فروعها الداخلية والخارجية بعدد من الفعاليات، دعمًا لجهود الدولة المبذولة لمواجهة التطرف والإرهاب حول العالم.

يفتتح المنتدى الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، ووزير الأوقاف الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، والدكتور غانم السعيد عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، والدكتور أنوار عثمان المشرف العام على مشروع سفراء الأزهر وتلقى كلمه حول "أنشطة مشروع سفراء الأزهر ودوره في مواجهة التطرف الفكري".

ويحاضر في المنتدى الدكتور سامي الشريف عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، ورئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون السابق وتدور كلمته حول " الإعلام الغربي وصناعة الصورة الذهنية للإسلام"، والدكتور حسين أمين أستاذ الإعلام ومدير مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والرقمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وكلمة حول " الدراية الإعلامية للشباب في مواجهة التضليل الإعلامي"، يدير المنتدى د. إسلام عبد الرؤوف المدرس بكلية الإعلام بجامعة الأزهر.

يهدف المنتدى إلى شرح آليات السوشيال ميديا و توعية الجمهور بالإعلام الفاسد وضوابط الإعلام المعتدل، وذلك بقاعة المؤتمرات بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في تمام العاشرة صباحًا.
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