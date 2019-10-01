حقيبة لكل طالب.. مبادرة الغرفة التجارية في الإسماعيلية للاسر الأكثر احتياجا

نظمت غرفة الإسماعيلية التجارية، احتفالية لتوزيع عدد من الشنط المدرسية متضمنة المستلزمات المدرسية على الأسر الأكثر احتياجًا في إطار دورها المجتمعي، وذلك بضواحي ومدن المحافظة .



يأتي ذلك في إطار مبادرة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع 10 آلاف شنطة مدرسية مجهزة على الأسر الأكثر احتياجًا من خلال الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة.



وقال المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية ، يأتي هذا من دورنا في المشاركة والمسئولية المجتمعية مع الحكومة ، وأن هذا الدور له مردود طيب على مختلف فئات المجتمع ، وأن مجلس الإدارة قرر من أول جلسة رسميه بأن الدور المجتمعي للغرفة التجارية سيكون ظهيرا جيدا للحكومة في العديد من المناطق المهمشة والتي تحتاج إلى المساهمة والمساعدة والوفاء بالاحتياجات الضرورية لهم.



وتجدر الإشارة ان الشنط كلها ومستلزمات المدارس تبرع من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية.



ووجه المحاسب إبراهيم خميرة ـ نائب رئيس مجلس الإدارة ، شكره إلى كافة الجهات التي ساهمت في تنفيذ هذه المبادرة ، وإلى إدارة المشاركة المجتمعية بالتربية والتعليم التي أمدت الغرفة بالكميات المطلوبة من الشنط والمستلزمات الدراسيه ، حيث قامت الغرفة بداية بزيارة إلى خمسة مدارس في أبو صوير.



شارك من أعضاء مجلس الإدارة في توزيع الشنط والمستلزمات المدرسية على المدارس كل من ايهاب ذهدي ـ أمين الصندوق المساعد ، و آمال إبراهيم عضو مجلس الإدارة والدكتورة دينا ياقوت عضو مجلس الإدارة .