بعد آخر تخفيض.. أرخص سيارة في مصر موديل 2020.. تفاصيل ومواصفات

قدمت شركة السيارات الصينية السيارة زوتي z100 بمحرك 1000 سي سي 75 حصان متصل بفتيس مانيوال 5 سرعات اقتصادية جدا في استهلاك الوقود فهي تحرق 5.3 لتر لکل 100 کيلو وخزان وقود كبير نسبيا مقارنتا بحجمها فخزان الوقود يتسع ل 50 لتر



zotye z100

يبلغ طول السيارة 3 متر و 559 سم ، والعرض 1 متر و 620 سم ، والارتفاع 1 متر و 476 سم . والسيارة زوتي z100 مزودة بإطارات مقاس 2360 مم وزُودت السيارة بالعديد بأنظمة التكييف والباور ستيرنج وسنتر لوك، فضلًا عن الزجاج الكهربائي الأمامي والخلفي.



تحتوي سيارة زوتي z100 علي انظمة امان منها 2 ايرباج للراكب الامامي و السائق ونظام فرامل مانعة للانزلاق ABS ونظام EBD.



السيارة زوتي z100 مذودة بمفتاح بريموت کنترول وجهاز انذار وقفل مرکزي للأبواب و مرايات كهرباء و فوانيس شبورة امامية و خلفية و حساسات ركن و جنوط سبور وانذار صوتي في حالة عدم ربط أحزمة الأمان وراديو مع وصلة وMP3 وساعة رقمية ديجيتال بتابلوه العدادات.



zotye z100

وزودت زوتي z100 بمساحة خلفية وخاصية التحکم في زمن بقاء المصابيح الأمامية بعد اغلاق السيارة وضبط مستوى الكشافات الأمامية من الداخل و بها ايضا ميزة إنذار للصيانة بكمبيوتر تابلوه العدادات و إمکانية طي الكنبة الخلفية التي تهم الكثيرين و لا تتوافر بموديلات كثيرة حتي بالفئات الاعلي.



اما عن سعر زوتي z100 موديل 2020 فجائت بسعر تنافسي هو 131,500 جنيه