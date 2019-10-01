لمتقدمي برنامج إعداد معلمي الناطقين بغير العربية.. مراحل التقديم ومصروفات الدراسة

أعلن مركزُ تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب عن بدء «برنامج إعداد معلمي الناطقين بغير العربية» للعام الدراسي 2019/2020م وذلك تحت إشراف المركز، وباعتماد جامعة الأزهر.



وفي إطار ذلك قام المركز بتحديد مراحل التقديم الخاصة للبرنامج الدولي لإعداد معلمي الناطقين بغير العربية وهذه المراحل كما يلي: المرحلة الأولى: اختبارات القبول، ويتم في تلك المرحلة إجراء اختبارات القبول (المقابلة الشخصية) الساعة 12 ظهرا بمركز تطوير وتعليم الطلاب الوافدين والأجانب أمام مدينة البعوث الإسلامية، والتي تتم في 5 من شهر أكتوبر 2019م.



المرحلة الثانية: سداد المصروفات. وفي هذه المرحلة يتم سداد رسوم الدراسة بالبرنامج (5000 جنيه للمصريين – 3000 دولار أمريكي للأجانب والوافدين) من الطلاب المقبولين، على الحساب البنكي المرسل إليهم عبر البريد الإلكتروني.



أما المرحلة الثالثة: بدء الدراسة ويكون في هذه المرحلة عملية البدء في البرنامج الدولي لإعداد معلمي الناطقين بغير العربية، وذلك في 1 نوفمبر 2019 م.



وتعتبر مدة الدراسة بالبرنامج الدولي لإعداد معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها تكون لمدة عام، على فصلين دراسيين.



