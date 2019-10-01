لمتقدمي برنامج إعداد معلمي الناطقين بغير العربية.. مراحل التقديم ومصروفات الدراسة

أعلن مركزُ تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب عن بدء «برنامج إعداد معلمي الناطقين بغير العربية» للعام الدراسي 2019/2020م وذلك تحت إشراف المركز، وباعتماد جامعة الأزهر.
وفي إطار ذلك قام المركز بتحديد مراحل التقديم الخاصة للبرنامج الدولي لإعداد معلمي الناطقين بغير العربية وهذه المراحل كما يلي: المرحلة الأولى: اختبارات القبول، ويتم في تلك المرحلة إجراء اختبارات القبول (المقابلة الشخصية) الساعة 12 ظهرا بمركز تطوير وتعليم الطلاب الوافدين والأجانب أمام مدينة البعوث الإسلامية، والتي تتم في 5 من شهر أكتوبر 2019م.
المرحلة الثانية: سداد المصروفات. وفي هذه المرحلة يتم سداد رسوم الدراسة بالبرنامج (5000 جنيه للمصريين – 3000 دولار أمريكي للأجانب والوافدين) من الطلاب المقبولين، على الحساب البنكي المرسل إليهم عبر البريد الإلكتروني.
أما المرحلة الثالثة: بدء الدراسة ويكون في هذه المرحلة عملية البدء في البرنامج الدولي لإعداد معلمي الناطقين بغير العربية، وذلك في 1 نوفمبر 2019 م.
وتعتبر مدة الدراسة بالبرنامج الدولي لإعداد معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها تكون لمدة عام، على فصلين دراسيين.
وفي إطار ذلك قام المركز بتحديد مراحل التقديم الخاصة للبرنامج الدولي لإعداد معلمي الناطقين بغير العربية وهذه المراحل كما يلي: المرحلة الأولى: اختبارات القبول، ويتم في تلك المرحلة إجراء اختبارات القبول (المقابلة الشخصية) الساعة 12 ظهرا بمركز تطوير وتعليم الطلاب الوافدين والأجانب أمام مدينة البعوث الإسلامية، والتي تتم في 5 من شهر أكتوبر 2019م.
المرحلة الثانية: سداد المصروفات. وفي هذه المرحلة يتم سداد رسوم الدراسة بالبرنامج (5000 جنيه للمصريين – 3000 دولار أمريكي للأجانب والوافدين) من الطلاب المقبولين، على الحساب البنكي المرسل إليهم عبر البريد الإلكتروني.
أما المرحلة الثالثة: بدء الدراسة ويكون في هذه المرحلة عملية البدء في البرنامج الدولي لإعداد معلمي الناطقين بغير العربية، وذلك في 1 نوفمبر 2019 م.
وتعتبر مدة الدراسة بالبرنامج الدولي لإعداد معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها تكون لمدة عام، على فصلين دراسيين.