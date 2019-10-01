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رياضة

مجدى عبد الغنى ينشر صورة مع جوزيه مورينيو فى ألمانيا.. تفاصيل الرحلة

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 07:16 م
مجدى عبد الغنى وجوزية
مجدى عبد الغنى وجوزية مورينيو
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محمد بدران
نشر مجدى عبد الغنى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، صورة له مع البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق، أثناء تواجدهم في ألمانيا.

كان مجدى عبد الغنى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، قد أعلن عن عودته إلى أرض الوطن الأحد الماضي بعد إجراء عملية جراحية.

وكتب مجدى عبد الغنى، من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "الحمد والشكر لله على العودة إلى أرض الوطن الحبيب مرة أخرى بعد رحلة علاج لمدة 15 يوما بألمانيا".

وأضاف: "خضعت لعملية جراحية دقيقة لتغيير مفصل، والحمد لله على نجاح العملية وكل الشكر والامتنان لكل من قام بالسؤال، وآسف لكل من لم أستطع الرد عليه نظرا للظروف التى كنت أمر بها، خالص تحياتي".
مجدى عبد الغنى ينشر صورة مع جوزيه مورينيو فى ألمانيا.. تفاصيل الرحلة
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